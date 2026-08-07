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Carmen Aub comparte “CÓMO ESCUCHARÁ” su hija “el resto de su vida” tras colocarle implante contra la sordera

Luego de una delicada cirugía, la bebé comienza una nueva etapa con la activación del dispositivo.

Agosto 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Carmen Aub y su esposo vivieron nuevas emociones con su hija Lu.

Instagram

“El día de la activación de Lu fue un gran día lleno de muchísimas emociones”.

La actriz Carmen Aub y su esposo Iván Sikic, compartieron una gran noticia relacionada a la salud de su pequeña hija Lu. Y es que la niña, quien nació con una pérdida auditiva moderada a severa, fue sometida a una cirugía donde le colocaron un implante coclear.

Aub, quien da vida a ‘Rutila Casillas’ en la serie ‘El Señor de los Cielos’, escribió en sus redes sociales: “Hoy activaron a Lu. Hoy empieza el nuevo camino de cómo escuchará el resto de su vida”.

Tras la activación, Carmen e Iván llevaron a su hija al Park Avenue Armory, el centro cultural ubicado en Nueva York, donde pudieron disfrutar de una gran instalación artística.

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“Esta fue nuestra primera parada”, contó Sikic en su cuenta de Instagram.

Luego, la familia visitó el Domino Park, donde bailaron mientras escuchaban “todos los sonidos de la ciudad” y saludaban “a todos los barcos”.

“El día de la activación de Lu fue un gran día lleno de muchísimas emociones”, dijo Sikic.

Fue el pasado 21 de julio cuando Lu pasó por el quirófano para recibir el implante coclear.

“Va a tener más claridad porque ahorita tal vez ella me entiende cuando le digo que mande un beso, que diga hola, pero cuando esté en contextos más complejos en la escuela puede crear confusión y puede que eso no solamente la retrase en su proceso de aprendizaje, sino que la aísle cuando esté platicando con los niños, sobre todo cuando Lu esté apenas aprendiendo a desarrollar el lenguaje”, explicó Aub sobre los motivos por los que la sometieron a la cirugía.
“Tenemos que aprovechar la tecnología que existe, tenemos que aprovechar el lugar privilegiado donde estamos, donde es candidata al implante y podemos darle esa herramienta”, expresó Aub.
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Tras muchos años residiendo en Miami, Carmen decidió mudarse con su esposo y su hija a Nueva York, consciente de las necesidades que requiere la condición de su hija.

“Nosotros nos vinimos a Nueva York porque Lu va a necesitar varias terapias, una cirugía y mucho apoyo, y aquí hay muchísimo más apoyo para eso. Y como teníamos, la verdad somos muy privilegiados, la posibilidad de estar aquí, dijimos: ‘Bueno, los sacrificios de dejar a la familia, que es a quienes tenemos en Miami, la comodidad, la rutina y todo lo que ya habíamos construido, sí valen la pena’”, contó en una entrevista para ‘People’.

Carmen Aub No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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