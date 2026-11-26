Este 25 de noviembre en el que se conmemoró el ‘Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer’, carteles y pancartas circularon con la imagen de Vadhir Derdez.

Y es que jóvenes que acudieron a la manifestación en la Ciudad de México, exigieron justicia por las denuncias de presunta violación donde aparentemente lo incriminan.

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La movilización contó con la presencia de cientos de mujeres, víctimas, colectivas feministas, familiares de víctimas y madres buscadoras.

Uno de los carteles estaba dirigido al hijo del comediante Eugenio Derbez rezaba: “lo encantador no quita lo agresor”.

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Otros mostraban fotografías del actor junto a textos que hacían referencia directa a los señalamientos por violación que dos mujeres han presentado en su contra ante distintas fiscalías del país.