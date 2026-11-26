“Una luz en el camino” es una de las telenovelas que hizo de Mariana Botas una estrella infantil.

Se transmitía todos los días a las cuatro de la tarde con capítulos en los que Guillermo Capetillo y Verónica Merchant se enamoraban poco a poco con la ayuda de Mariana Botas, cuyo personaje era la encantadora Luciana.

Pero el mayor encanto de la telenovela sin duda fue el elenco infantil que reunió a media docena de talentosos niños, amigos de Mariana en el campamento que servía de escenario para la mayor parte de sus aventuras.

Te presentamos ahora qué ha sido de algunos de ellos.

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Gettel Rocha - Paulina

“Tengo nueve años y voy en cuarto de primaria con un promedio de 9.2", le dijo Grettel a TVyNovelas en aquel 1998 en que se estrenó la telenovela.

Con el paso del tiempo, Grettel se convirtió una viajera empedernida y una talentosa coach vocal.

Sus talleres para entender y entrenar voces tiene un alto prestigio están incluso respaldados por el programa “Conocer”, de la Secretaría de Educación Pública.

Naidelyn Navarrete - Vicky

“Tengo nueve años y en mis ratos libres leo mis libretas o estudio. Tengo tres hermanas más grandes y un hermano menor”, le contó la niña Naidelyn a TVyNovelas.

Actualmente es una mujer multifacética que se dedica a su familia, a ser madre, pero también se da tiempo de hacer giras de conciertos con sus ex compañeros de “Cómplices al rescate”, telenovela en la que también estuvo de niña.

Roberto Marín - Marco

“En mis tiempos libres grabo en la tele algo y lo pongo pausa, se ve chistosísimo”, contó Roberto a TVyNovelas.

Roberto, igual que Naidelyn, también estuvo en la telenovela “Cómplices al rescate” y participa con ellos en la gira de reencuentro.

Hemeroteca TVyNovelas

Mariana Botas - Luciana

“Voy en segundo de primaria y mi promedio es de 9.4. De grande me gustaría ser piloto como mi abuelo”, le dijo Mariana Botas a TVyNovelas cuando era niña y protagonizó esta telenovela.

Botas, de aquel elenco, es la que más se enfocó en su carrera de actriz. Tuvo, además, un pico de popularidad con su aparición en la serie de comedia “Una familia de 10".

Y desde hace dos años lleva el título de “exhabitante de La Casa de los Famosos”.

