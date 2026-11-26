"¿Me va a regañar? Ya me callé”, le dijo Niurka a Adal Ramones en la parte final del programa en vivo de este miércoles en La Granja VIP.

Niurka (participante) y Adal (conductor estelar del reality) han acumulado varios enfrentamientos a lo largo de las últimas dos semanas, ya que la vedette tiene por costumbre interrumpir a sus rivales durante las nominaciones.

En el programa de este miércoles, prometió no hacerlo pro solamente lo cumplió una vez. Luego, interrumpió la respuesta de Manelyk y la nominación de Ivonne.

Ramones volvió a insistir en que respetara las reglas del juego pero Niurka prefirió seguir su estrategia de enfrentar a gritos a sus rivales, sobe todo a Manelyk y Kunno, quienes le responden de la misma manera y en el mismo tono.

¿Por qué ignoró Niurka a Adal Ramones?

Hacia el final del programa, Adal Ramones tenía que anunciar el cumpleaños de Niurka y, por ende, perdirle que saliera de la casa para ir a festejar con su hija Romina y su novio Bruno, a quienes se les permitió entrar a La Granja.

Pero antes de que Adal pudiera hacerlo, Niurka enfureció. Reclamó, entre otras cosas, que hay favoritismo porque solamente la callan a ella y no a Manelyk, su rival más frontal.

Adal tuvo un arranque y le dijo: “En este momento, lo que debería hacer es cancelar el festejo que te tenemos preparado”.

Niurka explotó: "¡Pues quítamelo! Y me voy”.

Y se fue.

Salió de la sala de nominaciones hecha una furia y despotricando contra Adal Ramones y la producción de La Granja VIP.

Finalmente, regresó y sí festejó su cumpleaños con Bruno y Romina.