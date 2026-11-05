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Reportan el deceso del hermano de Mónica Castañeda; hace seis meses falleció su hermana

‘Ventaneando’ dio a conocer que estaban a punto de entrar a grabar un programa especial cuando le dieron la noticia.

Noviembre 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Mónica Castañeda enfrenta la muerte de su hermano Jorge.

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“Un abrazo enorme, solidario para ella en donde quiera que esté y también para su familia”.

El programa ‘Ventaneando’ está de luto y esta tarde anunciaron que Mónica Castañeda enfrenta el dolor del deceso de uno de sus hermanos mayores.

“Ayer estábamos en un momento de entrar a grabar unos promocionales para Fin de Año, cuando de repente Mónica Castañeda recibe una llamada en donde le informan que uno de sus hermanos mayores falleció”, explicó Pedro Sola.

TE RECOMENDAMOS: ‘Ventaneando’ está de luto, confirman la muerte de la hermana de Mónica Castañeda

Luego, compartió que la noticia tomó por sorpresa a todos.

“Fue un shock para ella y para nosotros también, todo estaba perfecto y de repente ocurre esto. Le mandamos a nuestra querida amiga y compañera Mónica Castañeda un muy sentido pésame a ella y a su papá y a sus hermanos porque realmente estas tragedias son muy dolorosas”, agregó.

Al tiempo, Rosario Murrieta destacó que la conductora tiene un temple de hierro.

“Y admirando la fortaleza que Mónica siempre tiene de regresar al trabajo, de pararse frente a las cámaras y hacer lo que sabe hacer porque este año ha sido un año de pérdidas para ella y su familia. Un abrazo enorme, solidario para ella en donde quiera que esté y también para su familia”, expresó.

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La noticia conmociona a la presentadora, sus familiares, amigos y seguidores, pues apenas en mayo pasado se despidió de su hermana Norma.

En esta ocasión tampoco se revelaron las causas del deceso de Jorge Castañeda.

Descanse en paz.

Mónica Castañeda Ventaneando
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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