Frida Sofía desmiente a su madre Alejandra Guzmán y reitera: “Protege a mi agresor”

Alejandra Guzmán aseguró que estaba a punto de tener una reconciliación con Frida Sofía, su hija.

La relación entre ellas ha sido complicada desde 2021, cuando Frida denunció públicamente primero y legalmente más tarde, a su abuelo Enrique Guzmán por abusar de ella cuando era niña.

Frida Sofía acusó al cantante de haberla tocado de manera inapropiada pero La Guzmán no le creyó, defendió a su papá y, además, aseguró que Frida tenía un padecimiento que afectaba su personalidad y la percepción de la realidad.

TE RECOMENDAMOS: Vadhir Derbez enfrenta NUEVA DENUNCIA por 4bus0 s3xu4l y la víctima daría conferencia pero ya la canceló

El distanciamiento con su madre

Desde entonces, Frida se distanció de la familia: vive en Miami sin contacto alguno con los miembros de la dinastía Pinal-Guzmán.

Por eso la declaración que hizo este miércoles Alejandra Guzmán resultó sorpresiva.

“Decidí tomar la iniciativa, tocar a su puerta, y me quedó con esa posibilidad”, dijo al explicar la naturaleza del acercamiento que habría tenido con su hija.

La noticia de ese feliz reencuentro, sin embargo, no duró ni un día. Este jueves en su noticiario “De Primera Mano”, Gustavo Adolfo Infante publicó una conversación que tuvo con Frida Sofía mediante mensajería instantánea.

“Ella puede declarar lo que quiera pero lo único que no puede declarar es que me ama y me apoya porque siempre lo dice pero nunca lo hace”.

Frida Sofía reveló en septiembre pasado detalles de la denuncia que hizo ante las autoridades mexicanas en contra de su abuelo y lamentó el tortuguismo del sistema judicial de nuestro país.

No deja, sin embargo, de mantener el dicho de su acusación y así lo escribió en el mensaje a Infante.

“Simplemente con el hecho de que sigue protegiendo a mi agresor es suficiente para que yo me alejé; no sólo eso, lo sigue besando en la boca y sigue haciéndose la que no pasó nada y la que no me cree del abuso de mi abuelo”.

Finalmente, dejó claro que no existe la supuesta reconciliación de la que habló Alejandra Guzmán y que, por el contrario, ese distanciamiento no desaparecerá en tanto su madre no le crea.