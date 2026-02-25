Erika Alcocer destapa que Carlos Rivera no le PERDONÓ por 6 años que eligiera a Maluma en ‘La Voz’

“Me fui con Maluma y ahí fue el problema y se sintió mi Carlitos, mucho”.

Era 2018, cuando la ganadora de ‘La Academia’ en su segunda generación, Erika Alcocer, tocó la puerta de Televisa para incursionar en el concurso de canto ‘La Voz México’. La cantante fue recibida son sorpresa y entusiasmo por parte del proyecto, de un nuevo público y también de sus seguidores.

Erika eligió el tema ‘Never Enough’ y con su enorme voz y talento logró que todos los jueces voltearan sus sillas para sumarla a su equipo. En ese momento, el panel de jueces estaba conformado por Anitta, Natalia Jiménez, Maluma y su excompañero en Azteca, Carlos Rivera.

“Eres increíble, creo que todos coincidimos en este momento porque cuando uno acepta el trabajo de ‘La Voz’, quiere encontrarse con esto, con este tipo de personas que te roban el aliento, que te hacen la vida más fácil. Estoy sorprendido, estoy anonadado”, expresó Maluma en su intento para convencerla para unirse a su equipo.

En tanto, un Carlos Rivera muy emocionado, se sorprendió al ver a su compañera de reality y aseguró no saber “cómo reaccionar”, por lo que se levantó de su silla para abrazarla y darle un beso.

“Esto es muy serio y muy especial. Yo te conozco a ti antes de que tú me conocieras a mí, les conté que yo gané un concurso de televisión, ella ganó ese concurso antes que yo; sé lo difícil que es el camino de la música. Espero que esto sea un segundo aire y que todo mundo vuelva a escuchar tu voz, que te recuerden mejor. Hoy es tu voz y tu presencia”, expresó el intérprete.

Sin embargo, las palabras de Rivera quedaron en la grabación del programa nada más porque fuera de ella, Carlos se enojó profundamente, pues Erika se decantó por el equipo del colombiano Maluma. Y tal fue su entripado que le dejó de hablar a Alcocer por varios años.

La exacadémica soportó la indiferencia el oriundo de Tlaxcala, pero recientemente habló del evento que ocurrió hace ocho años.

“Tuve una pequeñita fractura con Carlos Rivera cuando no me fui con él en ‘La Voz’, pero después de seis años (me perdonó)”, expresó en una entrevista para el programa radial ‘La Mejor’.

La intérprete añadió que “me fui con Maluma y ahí fue el problema y se sintió mi Carlitos, mucho”.

Finalmente, Erika indicó que aunque no tiene una relación cercana con Rivera, sí se mandan mensajes y pudieron dejar atrás el episodio de enojo.