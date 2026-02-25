Suscríbete
Famosos

Erika Alcocer destapa que Carlos Rivera no le PERDONÓ por 6 años que eligiera a Maluma en ‘La Voz’

La ganadora de ‘La Academia’ en su segunda generación revela que Carlos Rivera le guardó rencor por muchos años.

Febrero 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Carlos-Rivera-Erika-Alcocer.jpg

La cantante Erika Alcocer dio a conocer que Carlos Rivera le dejó de hablar.

YouTube

“Me fui con Maluma y ahí fue el problema y se sintió mi Carlitos, mucho”.

Era 2018, cuando la ganadora de ‘La Academia’ en su segunda generación, Erika Alcocer, tocó la puerta de Televisa para incursionar en el concurso de canto ‘La Voz México’. La cantante fue recibida son sorpresa y entusiasmo por parte del proyecto, de un nuevo público y también de sus seguidores.

Erika eligió el tema ‘Never Enough’ y con su enorme voz y talento logró que todos los jueces voltearan sus sillas para sumarla a su equipo. En ese momento, el panel de jueces estaba conformado por Anitta, Natalia Jiménez, Maluma y su excompañero en Azteca, Carlos Rivera.

“Eres increíble, creo que todos coincidimos en este momento porque cuando uno acepta el trabajo de ‘La Voz’, quiere encontrarse con esto, con este tipo de personas que te roban el aliento, que te hacen la vida más fácil. Estoy sorprendido, estoy anonadado”, expresó Maluma en su intento para convencerla para unirse a su equipo.

En tanto, un Carlos Rivera muy emocionado, se sorprendió al ver a su compañera de reality y aseguró no saber “cómo reaccionar”, por lo que se levantó de su silla para abrazarla y darle un beso.

“Esto es muy serio y muy especial. Yo te conozco a ti antes de que tú me conocieras a mí, les conté que yo gané un concurso de televisión, ella ganó ese concurso antes que yo; sé lo difícil que es el camino de la música. Espero que esto sea un segundo aire y que todo mundo vuelva a escuchar tu voz, que te recuerden mejor. Hoy es tu voz y tu presencia”, expresó el intérprete.

Sin embargo, las palabras de Rivera quedaron en la grabación del programa nada más porque fuera de ella, Carlos se enojó profundamente, pues Erika se decantó por el equipo del colombiano Maluma. Y tal fue su entripado que le dejó de hablar a Alcocer por varios años.

La exacadémica soportó la indiferencia el oriundo de Tlaxcala, pero recientemente habló del evento que ocurrió hace ocho años.

“Tuve una pequeñita fractura con Carlos Rivera cuando no me fui con él en ‘La Voz’, pero después de seis años (me perdonó)”, expresó en una entrevista para el programa radial ‘La Mejor’.

La intérprete añadió que “me fui con Maluma y ahí fue el problema y se sintió mi Carlitos, mucho”.

Finalmente, Erika indicó que aunque no tiene una relación cercana con Rivera, sí se mandan mensajes y pudieron dejar atrás el episodio de enojo.

Erika Alcocer Carlos Rivera
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
wendolee-hector-.png
Famosos
Wendolee Ayala confirma la causa de la muerte de Héctor Zamorano, su compañero en ‘La Academia’
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Hector-zamorano-academia.png
Famosos
Exalumnos de ‘La Academia’ despiden de Héctor Zamorano en medio del luto con emotivos mensajes
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Héctor-Zamorano.jpg
Famosos
‘La Academia’ está de LUTO, lloran por la muerte de Héctor Zamorano, primer eliminado
Febrero 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Concierto de Carlos Rivera en Monterrey
Famosos
Carlos Rivera promete historia en la Monumental Vicente Segura de Pachuca este 28 de febrero
Febrero 24, 2026
 · 
Nayib Canaán
Dulce-Romina.-Mircoli.jpg
Videos
Hija de Dulce inicia proceso legal para RECUPERAR las cenizas de su mamá; su tía no se las quiere devolver
Romina Mircoli quiere que su tía le regrese los restos de su madre.
Febrero 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paul-Stanley.jpg
Famosos
Paul Stanley terminó en el hospital por ‘echar tanta PASIÓN’ con su esposa: “me siento mal, me siento débil”
El conductor de televisión narró que en una vacaciones románticas, regresó directo a urgencias por el cansancio.
Febrero 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ivonne-Montero-Omar-Suárez.jpg
Famosos
Omar Suárez desmiente a Ivonne Montero y la tacha de poco profesional: “no tiene derecho a PISOTEAR la obra”
La actriz protagonizaba la puesta ‘El Sótano’ y en medio de chismes por su nuevo novio y excusas para seguir trabajando, abandonó el proyecto.
Febrero 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lety-Calderón.jpg
Famosos
Lety Calderón enfrenta duras preguntas de su hijo Luciano por no tener novia: “¿Por qué NADIE se fija en mí?”
A sus dos 22 años, el joven ha expresado que uno de sus más grande sueños es tener pareja.
Febrero 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez