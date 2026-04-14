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Carlos Rivera, EL ÚNICO que creyó la explicación de Natalia Jiménez y la ambulancia… y al final la defiende

Tras las duras críticas que recibió la española por usar una ambulancia, su amigo salió al quite, pero también le fue mal.

Abril 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Carlos Rivera defendió a su amiga Natalia Jiménez por el tema de la ambulancia.

YouTube/Instagram

“No defiendas lo indefendible”.

Luego de las duras que críticas que recibió Natalia Jiménez por hacer uso de una ambulancia con la sirena encendida para asistir al cumpleaños 40 de su amigo Carlos Rivera a Tlaxcala, las explicaciones sobraron.

Y es que tras su participación en el ‘Vive Latino’, en marzo pasado, la cantante publicó en sus redes sociales la travesía que realizó para llegar a Huamantla. En un video se le podía ver viajando en la ambulancia privada, emocionada y apurada por no perderse el evento.

Haciendo a un lado que el vehículo tiene como prioridad trasladar a pacientes en medio de una emergencia, Natalia pagó la ambulancia sin avisar la ola de reclamos que estaba por recibir.

Ante los duros cuestionamientos, la intérprete todavía tardó varias semanas en dar la cara y en un video, donde habló más su manager que ella, expresó que la decisión estuvo relacionada con un tema de salud, luego de ser diagnosticada con prediabetes.

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“Natalia, desde hace ya varios meses, presenta un cuadro de prediabetes. A ella no le gusta hablar de sus temas médicos y es alguien que siempre trata de ver el lado positivo y dejar un mensaje positivo en redes sociales”, expresó Arnold Hemkes, su también esposo.

Y añadió que “tomamos la decisión porque, hace algunos meses, ella presentó un cuadro de deshidratación, por el cual terminó en el hospital y pasó una noche bajo supervisión”.

Las explicaciones no fueron creídas por usuarios en redes sociales y las disculpas nunca llegaron.

Ahora, es el exacadémico quien sale a defender a su amiga y la versión que ofreció sobre el uso de la ambulancia. Además, pidió al público comprensión y que no emitan juicios.

“Cuando hay una razón lógica, después cuando ya había una explicación, pues ahí la gente sabrá qué hacer; pero obviamente había razones lógicas. Qué bueno que ella explicó lo que pasaba”, dijo Rivera.

Sin embargo, el cantante también aclaro que no estaba al tanto del vehículo que su amiga utilizaría para viajar.

“Yo la invité. Yo no sé en qué iba a llegar cada uno (de los invitados), pero a veces pasan estas cosas y de todo se aprende, ¿no? Ahí también para que todos aprendamos qué es lo que tenemos que hacer y qué no”, agregó.

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En tanto, usuarios en redes sociales siguen cuestionando a los cantantes por esconder la verdad y admitir sus responsabilidades.

“Si fueron razones médicas mejor se hubiera ido a un hospital y no a una fiesta”, “No defiendas lo indefendible”, “La prediabetes no es una urgencia médica”, "¡La ambulancia se usa en emergencias! No por tener prediabetes”, escribieron algunos usuarios.

Carlos Rivera natalia jiménez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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