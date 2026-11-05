Juez LE NIEGA a Inés Gómez Mont la libertad: seguirá retenida en el centro de detención migratoria

En la última actualización del caso de Inés Gómez Mont, se acaba de dar a conocer que seguirá detenida en Estados Unidos luego de que un juez federal de Miami le negó el recurso de ‘habeas corpus’ que presentó para recuperar su libertad.

Según el diario Reforma, el juez Jeffrey Kuntz consideró que la solicitud presentada por la expresentadora de ‘Ventaneando’ no era el mecanismo adecuado para conseguir su liberación.

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Los motivos es que Gómez Mont debía solicitar libertad bajo fianza ante un juez migratorio. Aunque estos funcionarios pueden resolver ese tipo de peticiones, pertenecen a la estructura administrativa migratoria y no al Poder Judicial.

Al momento, en el sitio oficial de U.S. Immigration and Customs Enforcement, Inés Gómez Mont-Arena todavía aparece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Broward Transitional Center.

Inés con el habeas corpus, esperaba, además, evitar ser trasladada a otro centro, e incluía información sobre un tratamiento médico de una de sus hijas, por lo cual argumentó que no puede irse de la zona de Miami.

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¿Qué sigue en el caso de Gómez Mont?

Tras perder esta primera solicitud, deberá pedir una audiencia migratoria para que se determine si puede permanecer en libertad mientras se desarrolla el procedimiento para su eventual deportación de Estados Unidos, detalla Reforma.