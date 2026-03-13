Carlos Cuevas niega que su hermana Aída le ganó millonaria DEMANDA y cuestiona: “¿No estará enamorada de mí?”

“Ya nada me sorprende, cada tres meses o cada mes se le ocurre salir con lo mismo, pero ahora aumentado”.

Carlos y Aída Cuevas continuan peleando y en medio de la guerra de declaraciones que protagonizan, la cantante asegura que le ganó el pleito legal que enfrentaban desde hace años, y que ahora él debe pagarle 25 millones de pesos por daño moral.

Y sin titubeos, Carlos negó los dichos de su hermana y explicó que el proceso sigue y que él está bien asesorado por sus abogados.

“Es un despropósito, una mentira, estoy bien asesorado por mis abogados; por lo pronto vamos a dejar que hable y que hable”, dijo al canal de YouTube Talentos Latinos México.

TE RECOMENDAMOS: ¿Ángel Muñoz maltrata a hijos de Ana Bárbara? Niñeras confirman lo que dijo José Emilio Levy sobre CASTIGOS

Cuevas afirma que la envidia es una constante en la vida de su hermana y que por eso actúa de esa forma. Al tiempo que niega que en algún momento de su vida hubiera perdido el piso por la fama, como Aída lo manifiesta. Además, recordó que durante 50 años fueron unidos, trabajaron juntos, lloraron sus penas y convivieron con sus hijos como una verdadera familia.

“Ya nada me sorprende, cada tres meses o cada mes se le ocurre salir con lo mismo, pero ahora aumentado, como no puede destruir con una mentira le va subiendo de tono”, dijo.

Añadió que no teme que Aída destruya su carrera pues está confiado en que mucha gente no le cree. También asegura que tiene material que mostraría secretos de su hermana, pero que no los hará públicos por respeto a que es una mujer y porque él no es así.

Finalmente, Cuevas reflexionó sobre el odio que según él le tiene su hermana, el mismo odio que siente por sus exparejas, por lo que cuestionó si no será que Aída esté enamorada de él, pues sólo así se explicaría su actuar.

“Cada vez que termina una relación, los exesposos son lo peor, le pegaban, uno le salió gay... siempre sale a hablar mal, como ya no se casó, yo hasta estoy pensando, ¿no estará enamorada de mí?; es que está ilógico que esté haciendo todas estas cosas, el odio que siente contra mí, ese mismo odio que sentía contra sus exparejas”, indicó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Claudia Lizaldi le reclamó a Sara Maldonado por decir que NO LA CONOCÍA tras su romance con Billy Rovzar…y terminó humillada

Aída Cuevas impulsó la carrera de su hermano Carlos desde los inicios de este, incluyendo su presentación en programas como ‘Siempre en Domingo’.

Tras años de pleito, Carlos Cuevas admite que si su hermana le pide disculpas, la perdonaría.

