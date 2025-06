¿Por qué Carlos Cuevas y Aída Cuevas están peleados y no piensan perdonarse?

Esta semana el pleito entre los cantantes hermanos Carlos Cuevas y Aída Cuevas volvió a ser noticia porque ella aseguró haber ganado el pleito legal que enfrentan, algo que él calificó como una mentira.

“La demandé por mentirosa y calumniadora y vuelve a salir con lo mismo, nomás se burla de ustedes y qué chistoso que salga a decir estas cosas otra vez, con quien más me odia”, estalló el cantante, quien insistió que Aída no ha ganado nada.

“Vamos en el primer round de cuatro que tenemos que aventarnos. ¿Ya enseñaron un papel de que ganaron? Pídeles que te presente el dictamen final y que ya ganaron, no sé qué quieren, me callo la boca”, declaró Cuevas para “Sale el Sol”.

Para Carlos Cuevas no hay cabida para el perdón ni la reconciliación con su hermana, pues asegura que danó a su familia. “Al principio los denuncié a ella y sus abogados penalmente porque hicieron público mi domicilio, me llegaron cartas con amenazas. Están las carpetas abiertas”, dijo Carlos en La Saga.

“Después la demandé por las mentiras que dijo con Chapoy sobre mi persona, y esa demanda está vigente. Es el primer round de cuatro, según me explican mis abogados”, dijo sobre el pleito legal vigente que Aída aseguró haber ganado, aunque Carlos insiste que es mentira.

¿Qué dijo Aída de su hermano Carlos Cuevas?

Fue a finales del 2020, cuando Aída declaró en una entrevista para el programa Ventaneando, sobre lo que ocurrió entre ella y su hermano en un contexto de violencia.

La cantante rompió en llanto al revelar que, en el pasado, su hermano la agredió físicamente a ella y al padre de ambos: “Fue algo terrible. Llegó a embestirlo como toro (a su papá). (Carlos) Iba mal, no estaba sobrio. Conmigo también se puso agresivo, se me fue a los golpes. No sé si él esté dañado”, dijo en esa ocasión.

¿Por qué Carlos Cuevas no piensa reconciliarse con Aída?

“Cuando alguien trata de dañar a tu familia, a tu esposa e hijos, no es perdonable. Quien sea, así hubiera sido mi madre, no es perdonable. Tengo la cabeza muy fría, el corazón caliente, el amor está ahí pero no me puedo llevar con ella. No se puede tolerar”, dijo Carlos en 2025 para La Saga.

“Cómo es posible que haya ido al programa de Pati Chapoy (Ventaneando) para decir calumnias y mentiras de mí, lo peor es que no sólo se metió conmigo, sino también con mi familia, y quien hable mal de mi familia y se meta con ella, yo saldré como un tigre a defenderlos, por eso no puedo quedarme de brazos cruzados. Es un proceso largo que comenzó cuando me denunció con su equipo de abogados, y yo me estoy defendiendo legalmente también porque ya era demasiado”.

En algún momento, Carlos Cuevas había contemplado la posibilidad de que una disculpa pública por parte de su hermana fuera el fin del problema, pero eso no es suficiente, pues para él no hay cabida a una reconciliación.

A decir de Carlos Cuevas, sólo busca hacer justicia y limpiar su imagen: “No he hablado con ella, no ha habido ningún tipo de acercamiento porque ella me insultó a mí y a mi familia en un medio nacional y eso a nadie se lo voy a permitir, dijo puras mentiras y calumnias, quien me conoce sabe que yo he llevado mi vida feliz y en paz, ella simplemente la regó y tendrá que asumir las consecuencias de sus actos”.