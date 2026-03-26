Camila y Alex Fernández brillan en “Juego de voces” siguiendo los consejos de su ‘tata’, Vicente

Hay apellidos que pesan, pero también iluminan. En el caso de Álex y Camila Fernández, el suyo no solo resuena en la memoria colectiva de México, sino que sigue vibrando en cada escenario donde deciden plantarse. Hijos de Alejandro Fernández y nietos de Vicente Fernández, los jóvenes artistas han crecido entre aplausos, guitarras y una tradición que se respira más que se presume.

Hoy, ese linaje encuentra un nuevo escaparate. Ambos debutaron en televisión con la nueva temporada del reality musical “Juego de voces: Hermanos y rivales”, un formato que promete mostrar no solo su talento, sino también el lado más íntimo de su relación.

La decisión de sumarse a esta producción no sorprende tanto como emociona. Porque si bien Álex y Camila ya han demostrado su capacidad vocal por separado, ahora se enfrentan, y al mismo tiempo se acompañan, en un terreno distinto: el de la televisión abierta, donde el público no solo escucha, también observa, juzga y se encariña. Durante la grabación de los promocionales en Maravilla Studios, la dinámica entre ambos resultaba evidente. Había camaradería, confianza y una naturalidad difícil de fingir. Álex la cuida como todo un caballero; Camila, siempre sonriente, ilumina cualquier espacio con su presencia. Él, más discreto, guarda esa galanura heredada de su padre, “El Potrillo”. No se trata solo de hermanos: son cómplices.

En entrevista con TVyNovelas, Camila lo dijo con claridad: “El público verá nuestra relación tan chistosa, siento que yo nunca procuro mostrar mi vida privada, pero ahorita vamos a mostrar esto de ser hermanos, que la gente forme parte de nuestra hermandad, van a adentrarse en nuestra familia para que ven un pedacito de cómo somos”.

Esa apertura representa un giro importante en sus carreras. Ambos han mantenido cierta reserva sobre su vida personal, pero el formato del programa los invita, y casi los obliga, a mostrarse sin filtros.

“DEMOSTRAREMOS NUESTRO TALENTO": ALEX

Alex coincide con esa idea: “Van a conocer nuestro lado humano, más allá del lado artístico, aunque obviamente vamos a demostrar nuestro talento en el programa”. Aunque comparten apellido y herencia, sus trayectorias han sido distintas.

Alex Fernández inició su carrera musical en 2018, conquistando al público con un estilo que honra el mariachi tradicional, pero con un toque contemporáneo. Su voz, firme y elegante, ha sido reconocida como una extensión natural del legado familiar.

Camila, por su parte, debutó en 2020 con una propuesta más cercana al pop, aunque con el tiempo ha girado hacia el regional mexicano. Su evolución ha sido evidente: hoy su música refleja una búsqueda más profunda de identidad artística. Ambos coinciden en algo fundamental: el talento no basta.

“Nosotros seguimos abriéndonos puertas, seguimos avanzando, seguimos agarrando tablas, seguimos aprendiendo cosas nuevas cada día”, compartió Alex. Y añadió con sinceridad: “Tenemos grandes maestros, mi abuelo fue un súper sensei...”.

Hablar de los Fernández es hablar inevitablemente de Vicente Fernández, una figura que no solo marcó la música mexicana, sino que definió una forma de interpretarla.

Para Alex y Camila, ese legado no es una presión paralizante, sino una guía. Camila lo expresó con profundidad: “Nosotros enaltecemos el legado de nuestra familia trabajando, porque la suerte también hay que trabajarla, así decía mi abuelo... es algo muy bonito que él nos dejó, esta cultura del trabajo”.

Esa filosofía parece ser el hilo conductor de sus carreras. No buscan vivir del recuerdo, sino construir nuevas memorias. “Hay que empezar a crear tu camino con lo que tienes y conectando con tu arte”, añadió ella.

La relación entre ambos no nació en los escenarios, sino en la infancia. Alex recuerda con humor cómo su hermana era lo más parecido a un compañero de juegos. “Camila era lo más cercano a un ‘hermano’ que tenía... siempre nos hemos llevado muy bien”, contó.

Ella, por su parte, fue una de las primeras en descubrir el talento oculto de Alex: “Se la tenía bien guardadita... un día me le acerqué y le dije ‘qué bonito cantas’”. Desde entonces, la admiración ha sido mutua.

“Yo admiro mucho de Álex que es muy determinado, es muy disciplinado, es un hombre que lo que se propone lo cumple”, confesó Camila. Alex no se quedó atrás: “De Camila, admiro que es muy relajada, carismática... siempre disfruta el presente”.

“MI PAPÁ NOS DIJO QUE NOS DIVIRTIÉRAMOS”: CAMILA FERNÁNDEZ

La llegada de ambos al programa representa un nuevo capítulo. No solo competirán, también compartirán. El consejo de su padre fue claro: disfrutar. “(Mi papá nos dijo) que nos divirtamos, que es solo un juego”, recordó Camila.

Alex profundizó: “Me dijo: ‘No se enganchen... disfruten, no quieran competir’... yo vengo con la intención de relajarme, pasarla bien”. Sin embargo, la dinámica del programa promete momentos de tensión, emoción y, por supuesto, música.

“La verdad es que está divertido... habrá muchas sorpresas y yo estoy muy emocionado por formar parte de esta temporada”, adelantó Álex.

Uno de los mayores retos que enfrentan es demostrar que su éxito no depende únicamente de su apellido. “Lo más importante es disfrutar esto, apasionarte, conectar con tus seguidores”, dijo Alex. Y aunque reconoce que puede ser “muy clavado, un poco obsesivo”, esa disciplina parece ser precisamente lo que lo impulsa.

Camila, en contraste, aporta equilibrio. Su manera relajada de ver la vida complementa la intensidad de su hermano, creando una dupla tan contrastante como efectiva. La televisión les ofrece algo que la música por sí sola no siempre permite: cercanía inmediata con la gente. “Quizás el público no había visto esa relación de hermanos que tenemos”, explicó Alex. Ese factor podría ser determinante. Porque más allá de las canciones, lo que conecta es la emoción, la autenticidad, la historia compartida. Y ellos tienen mucho que contar.