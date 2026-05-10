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Al interior de la recámara que Nodal preparó a su hija; le regalará un libro donde el héroe es un Forajido

El cantante mostró el lugar en sus redes sociales

Mayo 10, 2026 • 
Alejandro Flores
nodal e inti.jpg

Nodal mostró la recámara de Inti en un video

Instagram

Christian Nodal espera reunirse con su hija Inti la próxima semana.

Por lo menos eso se concluye luego de ver el video publicado en sus redes sociales donde muestra la recámara que le tiene lista.
Cazzu, madre de Inti, estará en nuestro país para una pequeña gira de dos semanas, primero en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México y luego en Querétaro.
La coincidencia de fechas favorece la reunión de Nodal con su hija Inti, a quien no ha visto desde su separación de Cazzu. Entre otras cosas, el cantante dijo que puesto que Inti vivía con su madre en Argentina, le era muy complicado ir con ella.
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¿Por qué Nodal no ha visto a Inti?

La anterior visita de Cazzu a México hubo la expectativa de la reunión de padre e hija pero no sucedió por un malentendido.

“Nodal cambió de bogados y mi equipo no lo conocía”, explicó Cazzu cuando se supo que rechazaron la petición.

El cuarto que preparó Nodal para Inti incluye cuatro pares de zapatos, ropa nueva, un mural del desierto con cactus en una de las paredes, y una cuna cubierta con una manta de la Virgen de Guadalupe.

Nodal y Ángela

Nodal y Ángela Aguilar

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Y en la cama, como si estuviera abierta al azar, el video muestra un libro infantil.
Lo que se ve es la página final del libro y se entiende que es la historia de un Forajido que tiene que salir de su pueblo para ganarse la vida pero al final regresa para estar con su hija a la que llama “mi sol”.
Nodal acaba de registrarse en el IMPI como El Forajido; mientras que Inti, el nombre de su hija, significa Sol.

Christian Nodal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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