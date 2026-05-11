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¿Quién es la dueña de las 10 marcas de Ángela Aguilar y qué puede comercializar con ellas?

Esto es lo que existe en el Instituto Mexicano de la Propiedad sobre el nombre de la cantante

Mayo 10, 2026 • 
Alejandro Flores
angela aguilar (3).jpg

Ángela Aguilar y sus marcas

Instagram / IMPI

La lucha que mantiene Nodal por la marca con su nombre contra su propio padre es algo que, por suerte, no tendrá que vivir Ángela Aguilar.

Por lo menos hasta ahora, la esposa de El Forajido (marca que Nodal intenta registrar para recuperar el control de sus productos) mantienen el control absoluto de su nombre.
En los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad existen 10 marcas de Ángela Aguilar y todas están bajo la titularidad de ella misma.
8 de las marcas están registradas bajo el nombre de Ángela Aguilar Álvarez Álcala y solamente dos están con el nombre simplificado de Ángela Aguilar.
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Sin embargo, estás dos últimas ya son registros caducos y fueron sustituidos por registros posteriores con su nombre completo.

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Las marcas de Ángela Aguilar en el IMPI

Con estas marcas, Ángela está protegida para publicar y lanzar productos diversos, desde obviamente música, conciertos y grabaciones hasta productos de cuero.
A continuación te presentamos la lista de productos y servicios que puede comercializar con los registros a su nombre.

  • Cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol
  • Actividades deportivas y culturales, entretenimiento y esparcimiento a través de compañías productoras de fonogramas
  • Presentación de espectáculos en vivo, grabación encintas de video, televisión, teatro, radio.
  • Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, perfumería.
  • Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa
  • Desodorantes y antitranspirantes
  • Metales preciosos y sus aleaciones
  • Cuero y cuero de imitación, pieles de animales
  • Prendas de vestir, clazadpo, artículos de sombrerería, ropa con led incorporado
  • Papel cartón, productos de imprenta, fotografías, agendas, diarios, cancioneros, calendarios
  • Juegos, jueguetes, aparatos de vidoejuegos, artísuclos de gimnasia y deporte.

La mayoría de los registros se hicieron en los primeros dos años de esta década y tienen vigencia hasta el 2030.
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Su documentación es pública y está disponible a través de MARCia, el portal del Instituto Mexicano de la Propiedad generado con Inteligencia Artificial y que es la base de datos legal en México.

Ángela Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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