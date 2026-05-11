¿Quién es la dueña de las 10 marcas de Ángela Aguilar y qué puede comercializar con ellas?

La lucha que mantiene Nodal por la marca con su nombre contra su propio padre es algo que, por suerte, no tendrá que vivir Ángela Aguilar.

Por lo menos hasta ahora, la esposa de El Forajido (marca que Nodal intenta registrar para recuperar el control de sus productos) mantienen el control absoluto de su nombre.

En los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad existen 10 marcas de Ángela Aguilar y todas están bajo la titularidad de ella misma.

8 de las marcas están registradas bajo el nombre de Ángela Aguilar Álvarez Álcala y solamente dos están con el nombre simplificado de Ángela Aguilar.

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Sin embargo, estás dos últimas ya son registros caducos y fueron sustituidos por registros posteriores con su nombre completo.

Las marcas de Ángela Aguilar en el IMPI

Con estas marcas, Ángela está protegida para publicar y lanzar productos diversos, desde obviamente música, conciertos y grabaciones hasta productos de cuero.

A continuación te presentamos la lista de productos y servicios que puede comercializar con los registros a su nombre.



Cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol

Actividades deportivas y culturales, entretenimiento y esparcimiento a través de compañías productoras de fonogramas

Presentación de espectáculos en vivo, grabación encintas de video, televisión, teatro, radio.

Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, perfumería.

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa

Desodorantes y antitranspirantes

Metales preciosos y sus aleaciones

Cuero y cuero de imitación, pieles de animales

Prendas de vestir, clazadpo, artículos de sombrerería, ropa con led incorporado

Papel cartón, productos de imprenta, fotografías, agendas, diarios, cancioneros, calendarios

Juegos, jueguetes, aparatos de vidoejuegos, artísuclos de gimnasia y deporte.

La mayoría de los registros se hicieron en los primeros dos años de esta década y tienen vigencia hasta el 2030.

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Su documentación es pública y está disponible a través de MARCia, el portal del Instituto Mexicano de la Propiedad generado con Inteligencia Artificial y que es la base de datos legal en México.

