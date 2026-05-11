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La misteriosa desaparición de Maradonio, el niño que recita el poema a la madre en “La familia P.Luche”

¿Quién es el verdadero Maradonio y cómo luce actualmente?

Mayo 10, 2026 • 
Alejandro Flores
maradonio la familia pluche.jpg

El verdadero Maradonio

Facebook e Instagram

"¡A la madre!” es el título del poema que Maradonio recita en el capítulo de La Familia P.Luche dedicado al 10 de mayo.

El personaje de Maradonio es el hijo de Excelsa y Ludovico, y su carisma conquistó a los fans de la serie con sketches como el de este poema que recita con enjundia.
El actor que lo interpretó se llama Bryan Gibrán Mateo y estuvo en el programa hasta su final en 2012.
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Cuatro años después abrió su canal de Youtube en el que publicó algunos sketches relacionados todos con poemas, con un humor similar al que recitó en “La Familia P.Luche”.

Pero solamente publicó cinco videos y desde entonces el canal está abandonado.

El falso Maradonio

En 2025 se hizo viral un video en el que un dj conocido como Betacourt aseguraba ser el verdadero Maradonio.
Incluso tuvo un reencuentro con Bárbara Torres con quien publicó un par de videos y fotos recreando sketches del programa de Eugenio Derbez. Pero ahí mismo, la actriz y el dj aclararon que todo se trataba de una broma, que él no era el verdadero Maradonio.

¿Dónde está entonces el verdadero Maradonio?
El nombre del actor es Bryan Gibrán Mateo y efectivamente se retiró del mundo de la actuación hace 10 años.
Sin embargo, a partir de que el dj Betacourt se hizo viral, Bryan decidió reaparecer en redes sociales.

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Retomó una vieja cuenta de Facebook que no tenía publicaciones desde 2018 y aclaró que Betancourt no era Maradonio y pidió ayuda para reportarlo.

Actualmente, Bryan Gibrán Mateo se dedica a la fotografía y en su perfil de redes sociales tiene algunas publicaciones que muestran su trabajo en estudio pero también algunos ejercicios de foto urbana.

La Familia P.Luche Maradonio 10 de mayo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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