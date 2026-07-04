Gabriel Soto se reúne con su abogado para analizar demanda contra Ana Carla Sinclair tras revelaciones

Luego de que Ana Carla Sinclair reveló detalles de su relación, Gabriel Soto advirtió que procedería legalmente. Así que, la tarde de este viernes 3 de julio, en un restaurante del Pedregal, el actor se reunió con el abogado Gustavo Herrera para analizar la demanda que emprenderá contra la cantante por daño moral.

En conversación con TVyNovelas, el defensor del actor aseguró que la próxima semana introducirán los primeros documentos para actuar conforme a lo que la ley estipule por el daño moral y a la reputación del artista.

Gabriel Soto ejerció su derecho de réplica después de las declaraciones de su expareja en TVyNovelas y diversos medios de comunicación. “Haya pasado como haya pasado, las cosas privadas no se hacen públicas de esa manera. Si hace música, que haga música, en vez de cobrar entrevistas hablando mal de mí, de Colibrí. Cuando haces cosas así con el afán de hacer daño, las cosas no funcionan”.

El actor dice que aprendió a “poner límites, no ser tan confiado. Yo le ayudé con buena fe. A su hijo, las pocas veces que lo vi, ser la figura masculina”. También advirtió que tiene cita con sus abogados para preparar una demanda contra Ana Carla por “difamación y uso indebido de imagen, ya conocemos el camino, y sabemos que el uso indebido de imagen es un delito grave”.

¿Qué dijo Ana Carla Sinclair sobre la demanda de Gabriel Soto?

En entrevista con Ventaneando, Ana Carla Sinclair lamentó la situación: “Se me hace muy triste que tuvo que decir hasta cosas del ginecólogo, siento que un caballero, con su posición, con exclusividad y con lo que él gana, pagarme la gasolina para hacerle favores, o los súper para cocinarle cuando venía a mi casa, creo que son detalles menores. No le pedía bolsas, ni relojes ni camionetas. Son detalles que un caballero debe tener con una dama, y nunca se los pedí, me los ofreció y lo agradezco, así como pagar los abogados para mi divorcio”.

“Estoy triste y decepcionada, no es el Gabriel del que yo me enamoré, fue un golpe muy bajo, estoy decepcionada de cómo él respondió. El ginecólogo mencionarlo, no sé por qué tuvo que mencionarlo. Estoy decepcionada”.

Ana insistió: “No soy una cazafortunas, que voy a usar la pensión de mi hijo para recibir a personas en mi casa...”.

Gabriel Soto y Ana Carla Sinclair TVyNovelas

Sobre prepararse para la demanda, Sinclair comentó: “Ya chequé, no firmé ningún acuerdo, son videos y fotografías que yo tomé estando juntos, yo salgo en la mayoría de videos. No estoy haciendo nada en contra de la ley. Me duele mucho. Pero era necesario decir la verdad”.

“Está difamando al padre de mi hijo en ese aspecto, ha tenido problemas de salud, no vive en México, y son problemas de salud que Gabriel tuvo hace 13 años. Es innecesario mencionar esa parte, pero si él lo quiere sacar, él también ha sufrido de lo mismo, tuvo problemas de salud hace 13 años. El padre de mi hijo nunca ha dejado de pagar pensión, es una gran persona, pero ahorita ya estamos bien. Sin embargo, no vive en México.

“Al final, si él quiere demandarme, se me haría bastante triste”.

“No tengo tiempo para entrar en una demanda de este tipo, lo desconozco, ese no es el Gabriel del que me enamoré, estoy bastante triste”, comentó a Ventaneando.

“No tengo tiempo, energía ni recursos. Y a parte dice que aunque se tarde seis años lo va a hacer, o sea va a ser toda la infancia de mi hijo, solo por no aceptar que estuvo coqueteando con la nutrióloga todo el templo o que tuvo una relación conmigo. Tuvo la oportunidad de ser honesto, y se pudo haber esperado un poquito más a salir con la nutrióloga y decir”.