Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Entrenador de Inglaterra revela si toman viagra para contrarrestar efecto de la altura en el juego con México

México e Inglaterra se enfrentan en octavos de final este domingo 5 de julio

Julio 04, 2026 • 
Alejandro Flores
inglaterra viagra.jpg

Thomas Tuchel y sus muchachos ingleses

Getty Images

Thomas Tuchel y sus 26 jugadores ya están en la Ciudad de México, tal y como lo tenían planeado.

Este domingo 5 de julio se enfrentarán a la selección mexicana en un duelo de eliminación directa para pasar a los cuartos de final.
El tema dominante para los ingleses ha sido la altura de la Ciudad de México: 2,200 metros sobre el nivel del mar, una de las más extremas en el mundo.
La preocupación es tanta que algunos reporteros de la BBC hicieron periodismo gonzo: se sometieron a duros entrenamientos físicos para comprobar qué tanto problema les ocasiona la diferencia en la cantidad de oxígeno disponible.
TE RECOMENDAMOS: Verónica Castro y Lucila Mariscal se reencuentran 36 años después de actuar en “Dios se lo pague”
Todos coincidieron en que efectivamente es más complicado el esfuerzo físico.

La verdad sobre el viagra en el equipo inglés

Comenzó a circular entonces la versión de que el equipo inglés usaría viagra para aminorar los efectos de la altitud.
Puesto que es un vasodilatador, permite una mejor y mayor oxigenación de la sangre, que es el principal síntoma que recienten los cuerpos cuando hay un cambio brusco de altura.

Más noticias internacionales de impacto:
¡Crece la familia de Kylie Jenner!
Hollywood
Exchef de Kylie Jenner denuncia que por “intensa” carga de trabajo que le impuso tuvo un ABORT0 espontáneo
Esta es la tercera demanda laboral que enfrenta la socialité.
Junio 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hollywood
Ex de Christina Ricci la acusa de tener PROBLEMAS CON EL ALCOHOL; quiere más poder en la custodia de su hijo
Junio 26, 2026
Hollywood
Estrella de ‘Real Housewives of Beverly Hills’ tiene un TUMOR EN LA CARA que contrajo por vía s3xu4l
Junio 25, 2026
Hollywood
Exesposo de Sofía Vergara sufre AMPUTACIÓN de un órgano y revela “cascada de enfermedades autoinmunes”
Junio 25, 2026
Hollywood
Actor de ‘Superman’ y su esposa quedan ATRAPADOS en un incendio en su casa y mueren
Junio 22, 2026
Anne-Hathaway.jpg
Hollywood
Anne Hathaway, protagonista de ‘El diablo viste a la moda’, está embarazada a los 43 años de su TERCER HIJO
Junio 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Actriz-El-Aro.jpg
Hollywood
La niña de ‘El Aro’ muere por grave enfermedad que INFECTÓ su sangre
Junio 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Matthew-Perry.jpg
Hollywood
Condenan a 3 años 5 meses de prisión a exasistente de Matthew Perry de ‘Friends’ por INYECTARLE ketamina
Mayo 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Emme-Oskar-Muniz.jpg
Hollywood
Hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony cambia de Emme a Oskar; se identifica como CHICO TRANS
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Thomas Tuchel decidió responder a esa versión y la negó.

“No me llegó ni la información ni la propuesta así que puedo decir que no, no tomarán viagra”.

Por el contrario, el entrenador inglés asegura que el entrenamiento de la tarde de este sábado fue suficiente para sus muchachos se adaptaran.

Selección Mexicana
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mana mexico estadio.jpg
Famosos
¿Sí o no se presentará Maná al estilo del Super Bowl en el medio tiempo del partido México - Inglaterra?
Julio 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente mexico inglaterra.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice quién gana, México o Inglaterra; y le pide a la selección que ensaye los penales
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
nara influencer coreana estafada.jpg
Viral
Influencer coreana cae en la garras de una ambulancia patito y dice que la estafaron en hospital de la CDMX
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
mexico inglaterra (1).jpg
Viral
¿Por qué los jugadores de Inglaterra usarían viagra antes del partido contra México?
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
lionel messi infidelidad.jpg
Famosos
Lionel Messi da la cara ante las acusaciones de infidelidad: “Si te miro, dicen: ¿por qué la miras?”
Tras el sufrido triunfo de Argentina ante Cabo Verde, Lionel se acercó a la periodista Sofi Martínez
Julio 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
arturo lopez gavito masterchef.jpg
Famosos
Arturo López Gavito señala el peor error de MasterChef: “La gente está cansada de esas payasadas”
El ganador del segundo lugar de MasterChef Celebrity en 2022 le dijo sus verdades a los concursantes actuales
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica maria corazon de marruecos (1).jpg
Telenovelas
El misterio detrás de Angélica María y el personaje con el que vuelve a Televisa luego de 13 años
La Novia de México aceptó volver a la pantalla de las telenovelas con un personaje que tiene una peculiar relación con su pasado
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
travis kelce y taylor swift.jpg
Famosos
Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: esto vistieron y estas joyas usaron
La cantante y el jugador están oficialmente casados y lo anunciaron en el Madison Square Garden
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores