Entrenador de Inglaterra revela si toman viagra para contrarrestar efecto de la altura en el juego con México

Thomas Tuchel y sus 26 jugadores ya están en la Ciudad de México, tal y como lo tenían planeado.

Este domingo 5 de julio se enfrentarán a la selección mexicana en un duelo de eliminación directa para pasar a los cuartos de final.

El tema dominante para los ingleses ha sido la altura de la Ciudad de México: 2,200 metros sobre el nivel del mar, una de las más extremas en el mundo.

La preocupación es tanta que algunos reporteros de la BBC hicieron periodismo gonzo: se sometieron a duros entrenamientos físicos para comprobar qué tanto problema les ocasiona la diferencia en la cantidad de oxígeno disponible.

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Todos coincidieron en que efectivamente es más complicado el esfuerzo físico.

How hard is it to run at high altitude? 🤔



This is something the England team will have to face tomorrow in their last-16 tie against Mexico in Mexico City 🇲🇽 pic.twitter.com/qJiBq7rLZz — BBC Sport (@BBCSport) July 4, 2026

La verdad sobre el viagra en el equipo inglés

Comenzó a circular entonces la versión de que el equipo inglés usaría viagra para aminorar los efectos de la altitud.

Puesto que es un vasodilatador, permite una mejor y mayor oxigenación de la sangre, que es el principal síntoma que recienten los cuerpos cuando hay un cambio brusco de altura.

Thomas Tuchel decidió responder a esa versión y la negó.

“No me llegó ni la información ni la propuesta así que puedo decir que no, no tomarán viagra”.

Por el contrario, el entrenador inglés asegura que el entrenamiento de la tarde de este sábado fue suficiente para sus muchachos se adaptaran.