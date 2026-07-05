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Maquillista acusa Ninel Conde de ignorarlo y no pagarle un trabajo para El tenorio cómico

Sergio Vilchis asegura que trabajó para ella a fines de 2025

Julio 04, 2026 • 
Alejandro Flores
ninel conde (1).jpg

Ninel Conde y Sergio Vilchis

Instagram y TikTok

Sergio Vilchis asegura que tanto Ninel Conde como su asistente Miguel lo han ignorado desde hace meses para no pagarle.

El maquillista mostró en su cuenta de TikTok dos capturas de pantalla que pertenecerían a conversaciones con ambos personajes. Y ninguno de los dos le contesta.
Esta situación, dice Vilchis, comenzó a fines del 2025, cuando el asistente de Ninel lo buscó para la maquillara en las funciones de El Tenorio Cómico.
De acuerdo con su relato, una vez que realizó su trabajo (maquilló a Ninel en varias funciones) se le pagó solamente una parte de lo acordado.

“Se me hace súper triste que haya tenido que llegar hasta esto, pero creo que es una falta de respeto al tiempo, a la experiencia, al dinero, a la a la persona por el hecho de haber cumplido yo con mi parte de trabajo desde hace medio año y que no se me haya remunerado”.

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Alejandro Flores

Vilchis asegura que al cobrar por el trabajo realizado, solamente recibió un sobre de parte del teatro con una parte del dinero.
Cuando reclamó que su pago estaba incompleto, Miguel, el asistente de Ninel, le argumentó:

“Una parte del pago la va hacer Ninel”.

Sin embargo, eso no sucedió.

@srgiovilchis.maquillador

Por favor amigos, ayúdenme etiquetando a @ninelconde @miguelwolosky para que logren ver este vídeo 🤷🏻‍♂️

♬ sonido original - Sergio Vilchis Maquillador

Vilchis narra en su propia cuenta de TikTok

“Empezaron a pasar las fechas, yo les empecé a pedir mi dinero y nada. Miguel siempre me decía de: ‘Voy a hablar con la contadora para que me den el dinero'; y después de medio año ya no hay respuestas de su parte, les escribo, no me contestan, ya intenté contactar a Ninel y tampoco”.

En efecto, las capturas mostradas por el maquillista supuestamente pertenecen una a cada uno de ellos.

Ninel Conde
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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