Verónica Castro y Lucila Mariscal se reencuentran 36 años después de actuar en “Dios se lo pague”

“Dios se lo pague” comienza con Verónica Castro pidiendo limosna en el portal de una iglesia del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Es una película dirigida por Raúl Araiza, cineasta que hizo su prestigio con base en películas independientes y contestatarias pero luego viró hacia películas populares a las que, sin embargo, siempre les imprimió su sello lúgubre.

En el caso de “Dios se lo pague”, se trata de la historia de una mujer que de día es limosnera y de noche es millonaria... dueña de un casino.

El personaje se llama Verónica del Valle y la historia de la película comienza cuando conoce a La Rana, una aprendiz de limosnera interpretada por Lucila Mariscal.

En ese momento, ambas actrices estaban en la cúspide de sus carrera: Verónica era reina de las telenovelas y Lucila arrasaba en la comedia con su personaje de norteña.

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El reencuentro de Verónica y Lucila Mariscal

La película estuvo poco más de dos meses en cartelera y aunque no fue bien recibida por la crítica, dejó huella en los espectadores por la excelente química entre Verónica y La Rana.

A 36 años de aquella película en la que actuaron juntas, Verónica Castro y Lucila Mariscal se reencontraron en La Casa de los Actor.

Lucila ha decidido vivir en este hogar comunitario por voluntad propia, para no sentirse sola. Verónica acudió este fin de semana como una gesto con los huéspedes de la casa, en su mayoría actores de la tercera edad que no tienen donde vivir.

Verónica y Lucila se tomaron una foto que fue difundida por La Casa del Actor y en la que se ven sonrientes, igual que en aquella escena de la película en la que le revela que no es pordiosera sino millonaria y la invita a cenar a su casa