El show de medio tiempo de Maná se convierte en memes: “Se creía Freddie Mercury”

Maná hizo realidad lo que comenzó como una broma.

Cuando se enfrentó en redes sociales a Liam Gallagher a causa del partido de México contra Inglaterra, sus fans le surgieron que aprovechara la ocasión para dar un concierto gratis.

Algunos sugirieron el Zócalo y otros el estadio Ciudad de México. Finalmente, esa idea se concretó con un minshow de medio tiempo en el estadio.

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El show de medio tiempo de Maná

Después de 45 minutos (en los que Inglaterra anotó dos goles y México uno) aparecieron en la cancha Jaime Camil, el actor de La Fea Más Bella, y Saúl el Canelo Álvarez, el mejor boxeador mexicano en los 10 años recientes.

Camil dio un discurso en el que agradeció al “pueblo de México” convertirse en un espacio cálido para todos los turistas, incluyendo aquellos que llegaron a nuestro país para apoyar a las selecciones que terminaron por perder ante México.

Luego, el Canelo Álvarez arengó a la multitud con algunas frases:

“Hoy estoy aquí para que todo el mundo sepa lo ching... que somos y que todo le mundo se de cuenta lo que es México... ¡esto es México!”.

Fer de #Mana tuvo un chingo de tiempo, para preparar algo épico, algo que hiciera vibrar el estadio. Y sale con el #Rey no mames... Y para acabar, hace el ¡¡EeeeeeOooo!! Representativo de #FredieMercury



Tenía todo y nada más no hizo nada 😏 pic.twitter.com/O027gwlXnL — Sazztre (@sazztre76) July 6, 2026

Enseguida apareció Maná con una versión rockera de “El rey” a la que agregó una instrumentación y coros de varios segundos, que a algunos espectadores les recordó el legendario grito de Freddy Mercury en su concierto de Wembley.

No entendí, a que fue mana? pic.twitter.com/g9ZAg2OBbO — Bárbara (Taylor’s Version ✨) (@Barbiibooks) July 6, 2026



La actuación, sin embargo, fue tan breve que ocasionó la creación de memes en redes sociales.

Me destruye que suene OYE MI AMOR de mana en cada partido de México, soy esta pic.twitter.com/GDkP60wBjt — 𝒱𝒾𝓇𝑔𝒾𝓃𝒾𝒶 🌺 (@Virshitta) July 6, 2026

También llamó la atención la euforia con la que Saúl Álvarez le habló al público del estadio Ciudad de México.

El Canelo saliendo a presentar a Mana pic.twitter.com/hJqzITSli8 — Kevin Alguien (@Kave_alguien) July 6, 2026

El show, de apenas tres minutos, terminó con fuegos artificiales alrededor del estadio para permitir la reanudación del juego.