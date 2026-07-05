¿Consuelo Duval inventó el "¿Y si sí?”? La actriz revive un personaje de hace 20 años para demostrarlo

Consuelo Duval tuvo una de sus etapas doradas cuando participó en La Hora Pico.

Creó decenas de personajes con los que ganó popularidad, entre ellos el de Nacaranda y el “Sisi”.

Este último era una especie de burócrata que trabajaba en oficinas de diferentes dependencias y tenía una peculiar forma de hablar: siempre repetía “si, si”, como una forma de reafirmar sus dichos.

El personaje desapareció de la televisión cuando se canceló La Hora Pico, en 2007.

TE RECOMENDAMOS: Gabriel Soto se reúne con su abogado para analizar demanda contra Ana Carla Sinclair tras revelaciones

Desde entonces quedó guardado mientras Consuelo avanzaba hacia otros personajes como Federica en La Familia PLuche.

El regreso de Sisi

Pero el destino y la selección mexicana la pusieron de nuevo frente al espejo de este emblemático personaje que retrata una característica del mexicano, en cuya idiosincrasia está siempre buscar la validación de los otros y por tanto siempre suele decir “sí” al final de sus frases.

Los aficionados mexicanos han construido este 2026 la frase "¿Y si sí?”, como un mantra que repiten en estadios y festejos para decretar que México llegará a la final de futbol.

Esta moda es aprovechada ahora por Consuelo Duval para traer de vuelta a “Sisi”. En un video grabado en tono de comedia ligera, Sisi dice:

“Todo mundo está con que “y si si”, carajo, aquí estoy sí. ¿Qué quieren? Que les prepare un mole, que les traiga mariachi”.

Vestida con la playera de México, Consuelo conectó con sus fans que llenaron el video con respuestas que la recuerdan como ua gran comediante en aquella “La hora pico”.