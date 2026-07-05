Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Consuelo Duval inventó el "¿Y si sí?”? La actriz revive un personaje de hace 20 años para demostrarlo

El mantra de apoyo a la selección mexicano ya lo decía ella en “La Hora Pico”

Julio 04, 2026 • 
Alejandro Flores
consuelo duval sisi.jpg

Consuelo Duval

Instagram

Consuelo Duval tuvo una de sus etapas doradas cuando participó en La Hora Pico.

Creó decenas de personajes con los que ganó popularidad, entre ellos el de Nacaranda y el “Sisi”.
Este último era una especie de burócrata que trabajaba en oficinas de diferentes dependencias y tenía una peculiar forma de hablar: siempre repetía “si, si”, como una forma de reafirmar sus dichos.
El personaje desapareció de la televisión cuando se canceló La Hora Pico, en 2007.
TE RECOMENDAMOS: Gabriel Soto se reúne con su abogado para analizar demanda contra Ana Carla Sinclair tras revelaciones

Desde entonces quedó guardado mientras Consuelo avanzaba hacia otros personajes como Federica en La Familia PLuche.

El regreso de Sisi

Pero el destino y la selección mexicana la pusieron de nuevo frente al espejo de este emblemático personaje que retrata una característica del mexicano, en cuya idiosincrasia está siempre buscar la validación de los otros y por tanto siempre suele decir “sí” al final de sus frases.
Los aficionados mexicanos han construido este 2026 la frase "¿Y si sí?”, como un mantra que repiten en estadios y festejos para decretar que México llegará a la final de futbol.

Te puede interesar:
casa-famosos-4.jpg
Famosos
Galilea Montijo da importante aviso sobre la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026
Junio 29, 2026
 · 
MrPepe Rivero
gabriel-soto-sinclair-.jpg
Famosos
Gabriel Soto y su amor secreto con Ana Carla Sinclair: La cantante habla de su relación de año y medio
Junio 29, 2026
 · 
Nayib Canaán
Octavio-Ocana.jpg
Famosos
Madre y hermana de Octavio Ocaña acusan al papá de ROBARSE la fortuna del actor de ‘Vecinos’
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Oriol-Lopez.jpg
Famosos
Hallan sin vida a exparticipante de ‘La Voz’ EN EL BAÑO de su casa; su mamá encontró su cuerpo
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alex bisogno (2).jpg
Famosos
Alguien quiso vender las casas que Daniel Bisogno le dejó a su hija y Alex B revela el nombre
Junio 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
daniela parra diego hopster pablo.jpg
Famosos
Daniela Parra en MasterChef: Pablo le dice que no la ama y luego su novio la visita para reclamarle
Junio 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
papa de lidia avila.jpg
Famosos
Lidia Ávila está de luto por la muerte de su padre; lo llama “mi héroe” y comparte fotos históricas con él
Junio 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
antonia andrade sergio andrade.jpg
Famosos
Hija de Sergio Andrade ya obtuvo respuesta de México a su petición de juzgar a su padre
Junio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores

Esta moda es aprovechada ahora por Consuelo Duval para traer de vuelta a “Sisi”. En un video grabado en tono de comedia ligera, Sisi dice:

“Todo mundo está con que “y si si”, carajo, aquí estoy sí. ¿Qué quieren? Que les prepare un mole, que les traiga mariachi”.

Vestida con la playera de México, Consuelo conectó con sus fans que llenaron el video con respuestas que la recuerdan como ua gran comediante en aquella “La hora pico”.

consuelo duval Selección Mexicana
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
arturo lopez gavito masterchef.jpg
Famosos
Arturo López Gavito señala el peor error de MasterChef: “La gente está cansada de esas payasadas”
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente mexico inglaterra.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice quién gana, México o Inglaterra; y le pide a la selección que ensaye los penales
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
mexico inglaterra (1).jpg
Viral
¿Por qué los jugadores de Inglaterra usarían viagra antes del partido contra México?
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
travis kelce y taylor swift.jpg
Famosos
Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: esto vistieron y estas joyas usaron
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica maria corazon de marruecos (1).jpg
Telenovelas
El misterio detrás de Angélica María y el personaje con el que vuelve a Televisa luego de 13 años
La Novia de México aceptó volver a la pantalla de las telenovelas con un personaje que tiene una peculiar relación con su pasado
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
nara influencer coreana estafada.jpg
Viral
Influencer coreana cae en la garras de una ambulancia patito y dice que la estafaron en hospital de la CDMX
Nara Baasanhuu hace contenido comparativo entre los estilos de vida coreano y mexicano
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
gabrielsoto-abogado-herrera.jpg
Famosos
Gabriel Soto se reúne con su abogado para analizar demanda contra Ana Carla Sinclair tras revelaciones
La cantante publicó fotos y habló de su romance. Él la tachó de “mala persona” y advirtió que procedería legalmente.
Julio 03, 2026
 · 
TVyNovelas
ulises-de-a-torre-ex.jpg
Famosos
Ulises de la Torre está soltero pero no descarta reconciliación con la mamá de su hijo: “Todavía le tengo mucho cariño”
Con su negocio de picaña viento en popa, el conductor, actor y empresario, se confiesa en TVyNovelas.
Julio 03, 2026
 · 
Grisel Vaca