Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Así lucirán Sasha y Luis de Llano en la bioserie de ViX

La plataforma presentó el primer adelanto de la serie que contará la historia de la banda de pop insignia de los 80 y 90

Julio 04, 2026 • 
Alejandro Flores
timbiriche bioserie.jpg

Timbiriche

ViX y Televisa

La publicación del adelanto de la bioserie de Timbiriche generó dos preguntas en redes sociales.

La primera sobre el impacto que tendrá una vez que se estrene pues algunos fans aseguran que será incluso más exitosa que la bioserie de Luis Miguel.
Y la otra pregunta es sobre la aparición o no del episodio legal en el que Sasha Sökol demandó a Luis de Llano por abuso y que le ganó ya en tribunales desde hace un año.
TE RECOMENDAMOS: Gabriel Soto se reúne con su abogado para analizar demanda contra Ana Carla Sinclair tras revelaciones

¿En qué se basa la bioserie de Timbiriche?

ViX todavía no tiene fecha de estreno para la bioserie de Timbiriche pero su adelanto muestra una recreación muy fiel de la época de los 80, cuando los timbiriches eran unos niños con un enorme talento para la música y el canto, pero también desbordantes de carisma.
La historia que se contará en la pantalla está inspirada en el origen, evolución y consolidación del fenómeno que marcó a toda una generación.
En la sinopsis oficial se lee:

“La producción retratará los sueños, desafíos, triunfos y conflictos de los jóvenes artistas que integraron la agrupación, explorando cómo un proyecto infantil se transformó en un fenómeno cultural que dejó una huella imborrable en la música y el entretenimiento en español”.

Y dentro de este retrato, lo que muestra el adelanto es que efectivamente aparece Luis de Llano. Curiosamente, en las secuencias mostradas en el video promocional, el productor aparece siempre en las sombras, iluminado de manera que apenas y se alcanza a ver su perfil.

Todo lo que ocurre en MasterChef 24/7

Entérate de los dramas detrás de la llamada Cocina Más Famosa de México

masterchef eliminado (1).jpg
Famosos
MasterChef: Salvan a Lancer, Michelle llora con Zahie Téllez y eliminan a un cocinero por una chuleta plana
La primera eliminación estuvo marcada por la salvación del público, que votó por Jazmín para que siga en la competencia
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
¿Quién es Stephania, la influencer que iba a entrar a MasterChef por un error de Poncho Cadena?
Mayo 20, 2026
Famosos
Emergencia en ‘MasterChef 24/7’: La cocinera ‘Lula’ SE DESVANECIÓ en vivo y sus compañeros corrían por ayuda
Mayo 20, 2026
Famosos
Quién es quién en MasterChef 24/7 México 2026: lista completa de participantes
Mayo 18, 2026
Famosos
Daniela Parra ingresa a ‘MasterChef 24/7’ y le dedica su primer platillo a su papá: “esto lo hago por ti”
Mayo 18, 2026
masterchef (1).jpg
Famosos
Errores en MasterChef 24/7: anuncian ganadores que no eran y protestan por incluir a famosos como Lancer
Mayo 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
pati chappoy.jpg
Famosos
Pati Chapoy pide que rueden cabezas en MasterChef: "¡Que se vayan a la calle de donde salieron!”
Junio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef daniela parra (1).jpg
Famosos
¿Quién es el sexto eliminado de MasterChef y por qué Dani Parra lloró desconsolada por horas?
Junio 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
eliminado masterchef.jpg
Famosos
La verdad detrás de la misteriosa renuncia en MasterChef este 21 de junio: “No son problemas mentales”
Junio 21, 2026
 · 
Alejandro Flores

En uno de los fotogramas publicados por ViX, sin embargo, se ve una interacción de Sasha y Luis, aunque no se sabe hasta ahora si se tocará el tema por el que el productor fue sentenciado.

timbiriche bioserie (1).jpg

Los personajes que representarían a Luis de Llano y Sasha

ViX

Timbiriche, asegura ViX será una historia llena de nostalgia, emociones y grandes momentos musicales.

“Esta serie promete convertirse en uno de los estrenos más esperados de la plataforma”

@isasabelita01

Primer vistazo de la bioserie de Timbiriche que será transmitida por Vix #vix #timbiriche #televisa #paulinarubio #serie

♬ Rompecabezas - Timbiriche

VIX Timbiriche Sasha Sökol Luis de Llano
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
arturo lopez gavito masterchef.jpg
Famosos
Arturo López Gavito señala el peor error de MasterChef: “La gente está cansada de esas payasadas”
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente mexico inglaterra.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice quién gana, México o Inglaterra; y le pide a la selección que ensaye los penales
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
travis kelce y taylor swift.jpg
Famosos
Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: esto vistieron y estas joyas usaron
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
gabrielsoto-abogado-herrera.jpg
Famosos
Gabriel Soto se reúne con su abogado para analizar demanda contra Ana Carla Sinclair tras revelaciones
Julio 03, 2026
 · 
TVyNovelas
angelica maria corazon de marruecos (1).jpg
Telenovelas
El misterio detrás de Angélica María y el personaje con el que vuelve a Televisa luego de 13 años
La Novia de México aceptó volver a la pantalla de las telenovelas con un personaje que tiene una peculiar relación con su pasado
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
nara influencer coreana estafada.jpg
Viral
Influencer coreana cae en la garras de una ambulancia patito y dice que la estafaron en hospital de la CDMX
Nara Baasanhuu hace contenido comparativo entre los estilos de vida coreano y mexicano
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
mexico inglaterra (1).jpg
Viral
¿Por qué los jugadores de Inglaterra usarían viagra antes del partido contra México?
El partido se jugará en el estadio Ciudad de México este domingo 5 de junio
Julio 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
ulises-de-a-torre-ex.jpg
Famosos
Ulises de la Torre está soltero pero no descarta reconciliación con la mamá de su hijo: “Todavía le tengo mucho cariño”
Con su negocio de picaña viento en popa, el conductor, actor y empresario, se confiesa en TVyNovelas.
Julio 03, 2026
 · 
Grisel Vaca