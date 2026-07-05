Así lucirán Sasha y Luis de Llano en la bioserie de ViX

La publicación del adelanto de la bioserie de Timbiriche generó dos preguntas en redes sociales.

La primera sobre el impacto que tendrá una vez que se estrene pues algunos fans aseguran que será incluso más exitosa que la bioserie de Luis Miguel.

Y la otra pregunta es sobre la aparición o no del episodio legal en el que Sasha Sökol demandó a Luis de Llano por abuso y que le ganó ya en tribunales desde hace un año.

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¿En qué se basa la bioserie de Timbiriche?

ViX todavía no tiene fecha de estreno para la bioserie de Timbiriche pero su adelanto muestra una recreación muy fiel de la época de los 80, cuando los timbiriches eran unos niños con un enorme talento para la música y el canto, pero también desbordantes de carisma.

La historia que se contará en la pantalla está inspirada en el origen, evolución y consolidación del fenómeno que marcó a toda una generación.

En la sinopsis oficial se lee:

“La producción retratará los sueños, desafíos, triunfos y conflictos de los jóvenes artistas que integraron la agrupación, explorando cómo un proyecto infantil se transformó en un fenómeno cultural que dejó una huella imborrable en la música y el entretenimiento en español”.

Y dentro de este retrato, lo que muestra el adelanto es que efectivamente aparece Luis de Llano. Curiosamente, en las secuencias mostradas en el video promocional, el productor aparece siempre en las sombras, iluminado de manera que apenas y se alcanza a ver su perfil.

En uno de los fotogramas publicados por ViX, sin embargo, se ve una interacción de Sasha y Luis, aunque no se sabe hasta ahora si se tocará el tema por el que el productor fue sentenciado.

Los personajes que representarían a Luis de Llano y Sasha ViX

Timbiriche, asegura ViX será una historia llena de nostalgia, emociones y grandes momentos musicales.