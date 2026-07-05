Aldo de Nigris no podía llorar al actuar el final de su micronovela y recurrió a un viejo truco

“Me siento muy orgullosa de ti”, le dijo Elaine Haro a Aldo de Nigris cuando por fin terminaron de grabar el final de “A un gol del paraíso”.

La pareja protagonizó este proyecto que es parte de MicrO, un segmento de ViX y TelevisaUnivision en el que se producen telenovelas o series breves, condensando los capítulos para tener máxima intensidad.

En el caso de “A un gol del paraíso”, Elaine interpreta a la hijo del dueño de un equipo de futbol que muere de manera inesperada, dejándola al mando de todo su emporio futbolístico.

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Queda, sin embargo, un problema: el equipo no funciona como debería, está en un bache futbolístico y emocional. Y para acabarla, Elaine recibe un diagnóstico terrible: una enfermedad pone en riesgo su vida. Es ahí donde entra Aldo de Nigris como un entrenador iconoclasta... que termina enamorado de Elaine.

La sinopsis describe:

“El partido más peligroso no se juega en la cancha, se juega en el corazón… Ella vive con la presión del marcador en contra y la responsabilidad de llevar a su equipo a la gloria. Él es un entrenador que juega cada partido como si fuera el último, decidido a demostrar que aún tiene mucho por dar. Lo que comenzó como una coincidencia en la cancha pronto encendió una pasión imposible de ignorar. Entre triunfos, derrotas y un reloj que no deja de correr, ambos descubrirán que el amor también se juega al límite”.

¿Qué pasa al final de la micronovela de Aldo de Nigris?

La escena final es especialmente dramática porque Elaine está en el hospital, agotando su última posibilidad de curarse.

Aldo llega, la acompaña y descubre que no, que no sobrevivirá. Se echa sobre su regazo y llora... pero Aldo tuvo dificultades para sacar lágrimas.

En el “Detrás de escena” publicado en el perfil de ViX se puede ver que Aldo entonces recurrió a un viejo truco que han usado actores desde el comienzo de las telenovelas: las lágrimas artificiales.

Antes, esas lágrimas se provocaban con barras de mentol, ahora son gotas oftálmicas estériles (colirios) o productos a base de glicerina.

Eso ayuda además a que las lágrimas tenga mejor visibilidad en cámara.

Pero el trabajo de Aldo no se basó solo en las lágrimas provocadas, su actuación ante la muerte del personaje Elaine fue tan convincente que al final provocó el aplauso del equipo de grabación y de la propia Elaine.