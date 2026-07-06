Victoria Ruffo exhibe a Paola Rojas con su nuevo novio; te decimos quién es y a qué se dedica

Victoria Ruffo está muy emocionada por el nuevo romance de Paola Rojas.

La emblemática actriz de telenovelas llegó incluso al extremo de exhibir a su amiga con el novio en un video que en principio sería para promocionar la obra de teatro Las Leonas, en donde actúan ambas.

Paola grabó en modo selfie un previo a la función de este sábado en los camerinos del teatro en donde estaban, además de Ruffo, Sylvia Pasquel y Mara Patricia Castañeda.

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En algún momento, Mara Patricia soltó una pregunta: ¿Y por qué estás tan contenta?

La periodista (que debuta como actriz en esta puesta en escena) respondió con una evasiva: “Pues porque me reencuentro con la Ruffo”.

Victoria había estado ausente de la obra durante algunas semanas pero regresó a partir de este me de julio.

Fue la propia Victoria Ruffo quien decidió revelar el verdadero motivo de la alegría de Paola Rojas.

La actriz comenzó a dirigirse a alguien fuera de cámara: “Ven para acá, ven para acá”, le repitió.

Y efectivamente apareció en cámara Jorge Suárez Azcargorta, el nuevo novio de Paola.

¿Quién es Jorge Suárez Acaragorta, novio de Paola Rojas?

Suárez Azcargorta es un empresario, filántropo y activista que conoció a Paola Rojas cuando hizo el seguimiento del caso de un presunto agresor que fue captado en video tocando a una niña y que finalmente fue detenido y enfrenta un juicio desde hace dos meses.

Jorge Suárez se define como un defensor del trabajo duro y la libertad.

“Son los pilares de una sociedad próspera e independiente”, publicó en uno de sus mensajes de Instagram.

El empresario y la actriz han comenzado a hacer apariciones públicas a partir de este fin de semana, indicando que es momento de gritar a los cuatro vientos su amor.

Suárez Azcargorta vive en Jalisco y también es un promotor de ese estado como destino turístico. En algunos otros videos y fotos, aparece junto con Paola Rojas en eventos como la inauguración de la Domósfera en Puerto Vallarta.

Además, también fueron juntos a dos de los partidos de la justa mundialista que se realizaron en el estadio Akron.

