Mhoni Vidente le pide a Belinda que se proteja; ve venir una tragedia y revela quién le hace brujería

La tarotista tuvo una visión terrible para el futuro de la cantante

November 16, 2025 • 
Alejandro Flores
Mhoni tiene la explicación para los problemas de Belipop

Belinda es una mujer muy guapa y de signo leo y eso significa que se puede reinventar muy fácilmente”, dice Mhoni Vidente cuando le echa las cartas de su tarot.

La cantante mexicana atraviesa por una racha de problemas derivado de la publicación del libro de Lupillo Rivera, quien asegura que tuvieron una relación romántica y reveló supuestos detalles de lo que vivieron juntos.
La cantante mexicana ha negado esa relación y de hecho acudió a las instancias legales para solicitar una orden de restricción en contra de Lupillo.
La respuesta del cantante fue primero una bravuconada legal: contrató abogados para demandar a Belinda por falsedad de declaración bajo el argumento de que públicamente niega la relación pero ante los juzgados aceptó que estuvieron involucrados románticamente.

¿Quién y por qué le hace brujería a Belinda?

Mhoni Vidente, sin embargo, dice que las cartas señalan que ese juego de demandas tiene muy poca importancia en el futuro de Belinda.

“La demanda de Lupillo Rivera no le va a hacer nada... pero la brujería que le están haciendo... que le está haciendo una mujer que le trae mucha envidia”, dijo Mhoni mientras leía sus cartas.

De acuerdo con el tarot de la vidente, Belinda se enfrenta a fuerzas oscuras desatadas por sus detractores.

“Últimamente hay muchas personas que le han estado haciendo daño, por eso ha tenido problemas y tiene muchas envidias y le están haciendo brujería”

¿Qué tiene que hacer Belinda para librarse del mal?

Lo más grave del futuro que mira Mhoni Vidente en la vida de Belinda, sin embargo, no son las envidias y los problemas en torno al tema de Lupillo, sino la tragedia que se avecina si no se cuida.

Belinda lo que tiene que hacer es: inmediatamente prender una veladora de las siete potencias. Yo sé que ella cree mucho en esto”.

Mhoni echó más cartas para adelantar sus visiones más hacia el futuro de la cantante y lo que descubrió fue todavía peor.
En vista de la gravedad del anuncio, decidió dirigirse directamente hacia ella.

“Belinda, date una barrida con un huevo rojo, prende el cirio pascual, reza varias veces la oración de las doce verdades”.

En caso de no hacerlo, Belinda corre un riesgo que se funesto de acuerdo a la visión de la tarotista.

“Puedes tener un accidente o una tragedia, por favor protégete de la gente mal vibrosa”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
