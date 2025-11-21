Así lucieron Cazzu y Belinda juntas: “un momento histórico”

Cazzu y Belinda se encontraron. Se saludaron. Posaron juntas para las cámaras. Recibieron un premio. Y por si fuera poco platicaron durante un rato.

El tema de la conversación se desconoce porque solo existe la foto del momento pero la revista GQ, en cuyos premios sucedió la reunión, no dudó en llamarlo “un momento para la historia”.

Cazzu y Belinda sabían que iban a estar juntas en eeste evento y que eso generó una gran expectativa debido que en su pasado hay un nombre en común: Christian Nodal.

Belinda y el cantante tuvieron un romance idílico pero un rompimiento tan tormentoso que para la historia de la farándula quedarán las madrugadas en las que Nodal hacía transmisiones en vivo para pelear con los fans de Belinda.

El caso de Cazzu no es tan diferente: luego de dos años de feliz relación y de ser padres de una niña, se separaron en medio de un escándalo de supuesta infidelidad: Cazzu acusa a Nodal de engañarla pero él siempre lo ha negado.

Todas esas historias se unieron cuando Beli y Cazzu se reunieron en el evento en el que, además, recibieron un premio como parte de los galardonados de Men of the Year.

Para inmortalizar un instante que ya es historia: nuestra reina Belinda y la jefa Cazzu, juntas en una gala que celebra el poder y el talento que representa”, publicó la revista en sus redes sociales.

Ambas artistas lucieron felices ante las cámaras y durante el evento. Cazzu incluso participó en una dinámica en a que tuvo que firmar una foto de su juventud.

El discurso de Belinda

Belinda tuvo la oportunidad de dar un discurso como ganadora y se refirió sobre a la necesidad de que la sociedad avanza para mejorar las condiciones de la mujer.

“El año tiene 365 días y quizá no podemos ser mujer del año todos ellos pero hay días que sí somos: cuando creamos, cuando cuidamos, cuando no nos rendimos”.

También pidió que cese el ataque contra mujeres en redes sociales, lo cual considera un grave problema social.