Rosy Ocampo revela traición en ‘Cómplices al Rescate’ por la que terminaron demandando a Belinda

“Fue algo que me escondieron, o sea que finalmente yo no sabía ni estaba al tanto de eso”.

Hace 23 años se desarrollaba con mucho éxito la telenovela infantil ‘Cómplices al Rescate’, dirigida por Rosy Ocampo. Los números estaban por las nubes con la historia de las hermanas gemelas ‘Mariana’ y ‘Silvana’ haciendo química entre su público, sin embargo la intempestiva salida de Belinda tambaleó a la producción.

En una charla que la productora ofreció a Shanik Berman reveló cuáles fueron los motivos reales del porqué Belinda abandonó el melodrama y cómo se sintió traicionada por la mamá de la cantante y actriz.

Ocampo menciona en la entrevista que todo en el proyecto navegaba con normalidad, sin embargo, al coincidir con la Copa Mundial de Futbol Corea-Japón, le dieron la encomienda de alargar el proyecto hasta el fin de los partidos.

Rosy relató que platicó con el elenco y todos se mostraron entusiastas con seguir filmando la historia, todos excepto la mamá de Belinda, quien rotundamente se negó. “En ese momento me dice ‘no, Belinda no puede… es que ya vendimos una gira gigantesca de fechas’”.

La productora televisiva indica que se sintió traicionada, pues sostenían una muy buena relación. “Fue raro porque había una cercanía muy grande entre nosotras, o sea, fue algo que me escondieron, o sea que finalmente yo no sabía ni estaba al tanto de eso”.

Ante la negativa de doña Belinda Schüll, Rosy indica que le pidió como un favor que retrasara sus fechas de conciertos, pero “finalmente no quiso y terminó muy mal”.

La productora de ‘Cómplices al Rescate’ asegura que doña Belinda se llevó a su hija en medio de una escena. “La sacó tal cual de la escena y Televisa tuvo que hacer vía notario una denuncia porque finalmente la estaba sacando de un contrato”.

Aunque no dio más detalles de lo ocurrido legalmente entre la televisora y la artista, Rosy afirma que quien más sufrió fue Belinda porque “ella era muy amorosa con su novela, con sus compañeros de trabajo y (sufrió porque) los papás hayan tomado una decisión que era la que a ellos les convenía”.

Finalmente, Belinda triunfo con el inicio de su gira como solista, pero la productora estaba en problemas y tuvo que buscar una solución inmediata.

“Me dejan con una novela a la mitad y me volteo y le marco a Dani Luján, a la mamá y le dije ‘oye, necesito ayuda, más que cualquier cosa, ayúdame porque estoy con la novela al aire y nos está pidiendo la empresa que sigamos, y la novela va con mucho éxito y con mucho miedo porque dije ‘entre quien entre se va a caer porque es suplir a dos protagonistas’, recordó Rosy haciendo referencia a las hermanas gemelas que interpretaba Belinda.

La productora que mantuvo una barra de telenovelas infantiles exitosa por muchos años, asegura que fue muy difícil para Daniela Luján lidiar con la telenovela y los fans de Belinda, sin embargo, los resultados de la telenovela fueron sorprendentes.

“Fue muy difícil porque además la cantidad de fans de Belinda se le fueron en contra, pero fue curioso porque el rating subió más. Yo creo que esta cuestión de querer saber qué pasó y ver quién sustituyó a quién, (fue por) el morbo”, indicó.

Con el tiempo se limaron asperezas e incluso Rosy y Belinda volvieron a trabajar juntas en ‘Camaleones’, la última telenovela que filmó la intérprete.

Algunos años después, Belinda habló que aquel momento y dice no recordar con certeza lo que ocurrió ni las declaraciones que ofrecía, solamente confirma que tenía otros planes en puerta. Y en la emisión ‘El minuto que cambio mi destino’ relató que también sufrió al abandonar la telenovela.

“En ese momento me afectaba muchísimo, fue una época muy difícil en mi vida y me costaba mucho levantarme… No entiendes porque pasan las cosas, porque te juzgan, porque te insultan, porque alguien que no te conoce te molesta”, reveló Belinda ante los ataques que recibía al dejar ‘Cómplices al Rescate’.