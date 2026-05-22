Cecilia Tijerina destapa que vivió un TÓRRIDO ROMANCE SECRETO con José Ángel García, el papá de Gael

“Yo era muy chavita y yo ni sabía nada”.

Hace unos días, la popular actriz Cecilia Tijerina, que alcanzó la fama en la telenovela ‘Muchachitas’, dio tremendas declaraciones en las que aseguró que no quiere volver a ver a su excompañeras por lo mal que la trataron.

Con la reaparición de quien diera vida a ‘Mónica Sánchez-Zúñiga’, en los 90’s, también se supo que al interior del melodrama se vivieron momentos “desagradables” que la hicieron alejarse de la actuación.

“No me caen bien, hicieron cosas feas y ellas lo saben. Pasaron cosas muy desagradables y muy feas”. No obstante, destacó que en caso de encontrarse con ellas sí las saludaría porque precisó “lo cortés no quita lo valiente”.

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Ahora, tras desentrañar lo que vivió con las ‘Muchachitas’, también soltó otra bomba: que tuvo un romance tórrido con José Ángel García, el papá de Gael García Bernal, y quien era 20 años mayor que ella.

La actriz ofreció una charla a Matilde Obregón y ahí contó cómo tras trabajar en la propia telenovela comenzó a enamorarse del director de televisión.

“A los 6 meses de la novela, yo me empecé a enamorar de uno de los directores. Eran dos directores que ahí, el señor Alfredo Gurrola, señorón que lo adoro, lo adoro. Y el otro director, que no voy a decir su nombre, J. Vamos a decirle JA, papá de un muy famoso actor. Me empecé a enamorar de él y yo, no, no me puedo enamorar. Es 20 años mayor que yo”, indicó Tijerina.

Al tiempo, aseguró que pensaba: “Pero yo, ¿cómo voy a andar con él si es 20 años mayor? No, no. Tenía una voz tan bonita, se parecía a Gary Oldman”.

“Yo era muy chavita y yo ni sabía nada. Total que un día me dice, ah, estamos en la combi. Y Tiaré empieza a decir, ‘Ay, pues es que alguien estuvo preguntando por ti, alguien estuvo...’ Yo me puse roja, roja”, relató sobre una fiesta a la que no asistió.

A pesar de eso, confiesa que tuvieron una relación que duró dos años y comenzó con un paseo en Chimalistac.

“Estábamos un día, y me dice, ‘Ceci, te invito a un café’. Y yo, ‘ay, un café, un café’. ‘Oye, mejor después de que termine el llamado, que siempre terminamos tardísimo, nos vamos a Chimalistac a caminar. Tú eres como antigua, como una princesa de cuento’. ‘Ay, tú también, que quién sabe qué’. Entonces caminamos por Chimalistac de la manita y pues ahí ya empezó el romance”.

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Incluso bromeó al recordarlo asegurando que, aunque a su mamá le molestó, su hermano se burlaba de ella.

“Y una vez dice mi hermano, porque llegó una vez a la casa, dice, ‘Es que a Cecí le da pena decir que es su novio porque su novio es canoso. Su novio está canoso’”, reveló Cecilia.