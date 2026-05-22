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Cecilia Tijerina destapa que vivió un TÓRRIDO ROMANCE SECRETO con José Ángel García, el papá de Gael

La actriz de ‘Muchachitas’ reveló que tuvo un amorío con el padre de García Bernal, pese a que le llevaba 20 años.

Mayo 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Cecilia Tijerina confesó que vivió un romance de dos años con el papá de Gael García Bernal.

YouTube/Instagram

“Yo era muy chavita y yo ni sabía nada”.

Hace unos días, la popular actriz Cecilia Tijerina, que alcanzó la fama en la telenovela ‘Muchachitas’, dio tremendas declaraciones en las que aseguró que no quiere volver a ver a su excompañeras por lo mal que la trataron.

Con la reaparición de quien diera vida a ‘Mónica Sánchez-Zúñiga’, en los 90’s, también se supo que al interior del melodrama se vivieron momentos “desagradables” que la hicieron alejarse de la actuación.

“No me caen bien, hicieron cosas feas y ellas lo saben. Pasaron cosas muy desagradables y muy feas”. No obstante, destacó que en caso de encontrarse con ellas sí las saludaría porque precisó “lo cortés no quita lo valiente”.

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Ahora, tras desentrañar lo que vivió con las ‘Muchachitas’, también soltó otra bomba: que tuvo un romance tórrido con José Ángel García, el papá de Gael García Bernal, y quien era 20 años mayor que ella.

La actriz ofreció una charla a Matilde Obregón y ahí contó cómo tras trabajar en la propia telenovela comenzó a enamorarse del director de televisión.

“A los 6 meses de la novela, yo me empecé a enamorar de uno de los directores. Eran dos directores que ahí, el señor Alfredo Gurrola, señorón que lo adoro, lo adoro. Y el otro director, que no voy a decir su nombre, J. Vamos a decirle JA, papá de un muy famoso actor. Me empecé a enamorar de él y yo, no, no me puedo enamorar. Es 20 años mayor que yo”, indicó Tijerina.

Al tiempo, aseguró que pensaba: “Pero yo, ¿cómo voy a andar con él si es 20 años mayor? No, no. Tenía una voz tan bonita, se parecía a Gary Oldman”.

“Yo era muy chavita y yo ni sabía nada. Total que un día me dice, ah, estamos en la combi. Y Tiaré empieza a decir, ‘Ay, pues es que alguien estuvo preguntando por ti, alguien estuvo...’ Yo me puse roja, roja”, relató sobre una fiesta a la que no asistió.

A pesar de eso, confiesa que tuvieron una relación que duró dos años y comenzó con un paseo en Chimalistac.

“Estábamos un día, y me dice, ‘Ceci, te invito a un café’. Y yo, ‘ay, un café, un café’. ‘Oye, mejor después de que termine el llamado, que siempre terminamos tardísimo, nos vamos a Chimalistac a caminar. Tú eres como antigua, como una princesa de cuento’. ‘Ay, tú también, que quién sabe qué’. Entonces caminamos por Chimalistac de la manita y pues ahí ya empezó el romance”.

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Incluso bromeó al recordarlo asegurando que, aunque a su mamá le molestó, su hermano se burlaba de ella.

“Y una vez dice mi hermano, porque llegó una vez a la casa, dice, ‘Es que a Cecí le da pena decir que es su novio porque su novio es canoso. Su novio está canoso’”, reveló Cecilia.

Cecilia Tijerina José Ángel García Gael García Bernal
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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