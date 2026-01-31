Suscríbete
Famosos

El romance secreto de Luis Miguel con una actriz argentina: “se besaban sin compromiso”

El cantante la conoció después de un concierto y desde entonces tuvieron varios encuentros

Enero 30, 2026 • 
Alejandro Flores
angelina cuello luismiguel.jpg

El romance duró medio año

Hemeroteca TVyNovelas

Fue un romance de medio año... pero con una llama que se mantuvo ardiente durante cinco años.

La historia comenzó en septiembre de 1992, cuando la aspirante a actriz Angelina Cuello vivía en Los Ángeles junto con su hermana Gaby.
Aquel mes de aquel año, las hermanas argentinas supieron que Luis Miguel daría un show en el hotel Hilton, de Beverly Hills, así que reservaron su lugar.
La historia quedó registrada en nuestra revista TVyNovelas en 1998, cuando Gaby contó lo que su hermana Angelina vivió durante todo ese tiempo en el que, sin duda, estuvo enamorada de el Sol.

“Cuando Luis Miguel se despidió subimos volando y al salir del ascensor. Lo encontramos, le dijimos que queríamos conocerlo y nos pidió el teléfono y dijo que llamaría”.

Así comenzó el romance de Luis Miguel con Angelina Cuello

La sorpresa para Angelina fue que al otro día le llamaron de parte de Micky para invitarla al estudio de grabación Ocean Way. Llegó él, platicaron y le invitó a comer. Ella le declaró su amor.
Se repitieron esas visitas donde se la pasaban charlando de cosas de la vida pero nada sobre su carrera.

“Él la besaba y le decía que le gustaba pero no había compromiso”, contó Gaby a TVyNovelas en aquel 1998.

Las hermanas se fueron de vacaciones a Argentina en diciembre del 92, al igual que el cantante, quien daría un concierto.
Angelina fue a buscarlo al hotel y lo encontró. Luis Miguel las invitó a cenar. Él quedó en llamar, no lo hizo ese día pero sí varias ocasiones después para salir y charlar.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

renesatrciklerrubi.jpg
Famosos
René Strickler avergüenza a su esposa al revelar que se casaron cuando ya estaban embarazados
“No le veo el chiste”, dijo Rubí cuando el actor contó la historia en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
Enero 06, 2026
Famosos
¿Por qué Salvador Zerboni tuvo el privilegio de nominar a una pareja en "¿Apostarías por mí?”?
Enero 22, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

Fue una relación completamente desinteresada, de acuerdo con el relato de la hermana de Angelina.

angelina cuello luismiguel (1).jpg

Se deprimió cuando rompieron

Hemeroteca TVyNovelas

Los días felices de Luis Miguel y Angelina

Se reencontraron casualmente hasta abril del 93 en Los Ángeles, y también en septiembre de ese mismo año, en Las Vegas, donde él dio un concierto y la miraba tanto que pensaban que era su novia.
Luego se visitaron en Los Ángeles, él llegaba en un Mercedes y ella en su auto de mil dólares pero fue el tiempo que más la buscó

“Se sentía La Cenicienta porque él era tan humilde que no le importaba si ella tenía dinero”.

No se volvieron a ver sino hasta mayo del 94 en los estudios Capital Records. Luego fueron a una cena con Manzanero y Juan Carlos Calderón y salieron un par de veces más.
TE RECOMENDAMOS: Hija de famosa influencer muere en sus brazos; tenía una enfermedad INCURABLE desde bebé
Él la invitó a su casa y ella estaba dispuesto a aceptar lo que iba a pasar pero a la mera hora Angelina se acobardó y dijo no.

“Él siempre la respetó, se despidieron y no se vieron hasta junio del 95 porque ella no quería llamarlo.

Para entonces ya estaba Daisy Fuentes (novia con la que Luis Miguel hizo una intensa vida pública) con quien se topó en la puerta del estudio Record Plant y la ex conductora de MTV le gritó: ni aunque te vistas de mona te va a pelar.
A finales de 1997, en marzo, Angelina y Luis Miguel se reencontraron en Sunset Boulevard, en Los Ángeles, y él quedó de llamar, hecho que no cumplió y provocó la depresión de Angelina.
QUÉDATE A LEER: El día que un hermano Capetillo desapareció de las telenovelas para dedicarse a la fe
Al verla en ese estado, su hermano le propuso retomar su carrera en México en el CEA de Televisa y ejercer la verdaderamente actualmente.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Mauricio-Ochmann.jpg
Famosos
Mauricio Ochmann buscó a su mamá biológica, pero se ARREPINTIÓ: “tenía 15 años cuando me tuvo”
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Bebeshita-hoy.jpg
Famosos
‘La Bebeshita’ se integra a ‘Hoy’ tras ser DESPEDIDA de ‘Venga la Alegría’ y presenta ’Shippeo a la vista’
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Olivia-Collins-caída.jpg
Famosos
Olivia Collins sufre TERRIBLE caída en plena conferencia de prensa: “Sentí que perdí el sentido”
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
pedrotorresmuerte.jpg
Famosos
Murió el productor Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez y director de videos de Luis Miguel
Enero 30, 2026
 · 
MrPepe Rivero
catherine-ohara.jpg
Hollywood
Murió Catherine O’Hara, actriz icónica en películas como ‘Beetlejuice’ y ‘Mi pobre angelito’
Descanse en paz.
Enero 30, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Influencer-hija-muerte.jpg
Viral
Hija de famosa influencer muere en sus brazos; tenía una enfermedad INCURABLE desde bebé
La creadora de contenido informó que a 11 semanas de nacida, la pequeña fue diagnosticada con un padecimiento.
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Verónica-Aguilar-desaparecida.jpg
Viral
Desaparece madre con sus 4 hijos sin dejar RASTRO en el Estado de México y activan alerta máxima
Fichas de búsqueda de Verónica y sus pequeños, de entre 2 y 7 años, se distribuyen para agilizar su localización.
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
claudio yarto.jpg
Famosos
Claudio Yarto llama a los extraterrestres con un mantra y un beat: “Y se me aparecen”
El rapero cuenta que ha desarrollado una mezcla que los hacen “reaccionar”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores