El romance secreto de Luis Miguel con una actriz argentina: “se besaban sin compromiso”

Fue un romance de medio año... pero con una llama que se mantuvo ardiente durante cinco años.

La historia comenzó en septiembre de 1992, cuando la aspirante a actriz Angelina Cuello vivía en Los Ángeles junto con su hermana Gaby.

Aquel mes de aquel año, las hermanas argentinas supieron que Luis Miguel daría un show en el hotel Hilton, de Beverly Hills, así que reservaron su lugar.

La historia quedó registrada en nuestra revista TVyNovelas en 1998, cuando Gaby contó lo que su hermana Angelina vivió durante todo ese tiempo en el que, sin duda, estuvo enamorada de el Sol.

“Cuando Luis Miguel se despidió subimos volando y al salir del ascensor. Lo encontramos, le dijimos que queríamos conocerlo y nos pidió el teléfono y dijo que llamaría”.

Así comenzó el romance de Luis Miguel con Angelina Cuello

La sorpresa para Angelina fue que al otro día le llamaron de parte de Micky para invitarla al estudio de grabación Ocean Way. Llegó él, platicaron y le invitó a comer. Ella le declaró su amor.

Se repitieron esas visitas donde se la pasaban charlando de cosas de la vida pero nada sobre su carrera.

“Él la besaba y le decía que le gustaba pero no había compromiso”, contó Gaby a TVyNovelas en aquel 1998.

Las hermanas se fueron de vacaciones a Argentina en diciembre del 92, al igual que el cantante, quien daría un concierto.

Angelina fue a buscarlo al hotel y lo encontró. Luis Miguel las invitó a cenar. Él quedó en llamar, no lo hizo ese día pero sí varias ocasiones después para salir y charlar.

Fue una relación completamente desinteresada, de acuerdo con el relato de la hermana de Angelina.

Se deprimió cuando rompieron Hemeroteca TVyNovelas

Los días felices de Luis Miguel y Angelina

Se reencontraron casualmente hasta abril del 93 en Los Ángeles, y también en septiembre de ese mismo año, en Las Vegas, donde él dio un concierto y la miraba tanto que pensaban que era su novia.

Luego se visitaron en Los Ángeles, él llegaba en un Mercedes y ella en su auto de mil dólares pero fue el tiempo que más la buscó

“Se sentía La Cenicienta porque él era tan humilde que no le importaba si ella tenía dinero”.

No se volvieron a ver sino hasta mayo del 94 en los estudios Capital Records. Luego fueron a una cena con Manzanero y Juan Carlos Calderón y salieron un par de veces más.

Él la invitó a su casa y ella estaba dispuesto a aceptar lo que iba a pasar pero a la mera hora Angelina se acobardó y dijo no.

“Él siempre la respetó, se despidieron y no se vieron hasta junio del 95 porque ella no quería llamarlo.

Para entonces ya estaba Daisy Fuentes (novia con la que Luis Miguel hizo una intensa vida pública) con quien se topó en la puerta del estudio Record Plant y la ex conductora de MTV le gritó: ni aunque te vistas de mona te va a pelar.

A finales de 1997, en marzo, Angelina y Luis Miguel se reencontraron en Sunset Boulevard, en Los Ángeles, y él quedó de llamar, hecho que no cumplió y provocó la depresión de Angelina.

Al verla en ese estado, su hermano le propuso retomar su carrera en México en el CEA de Televisa y ejercer la verdaderamente actualmente.

