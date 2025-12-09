En medio de la distancia con Melenie, Alicia Villarreal iniciará nuevo proceso legal contra su exesposo

“Son mis canciones y voy a recuperar mi porcentaje… por medio de la ley”.

Que paren los ataques en contra de su hija, fue lo que pidió Alicia Villarreal en su más reciente presentación, esto después de que Melenie no se quedara callada y mostrara su hartazgo ante los conflictos familiares, pero particularmente por su nueva relación sentimental.

“No deja de ser una chamaca, no ha vivido como yo, que soy su madre, y los hijos van aprendiendo con la vida... van aprendiendo con lo que uno les va enseñando. Nadie está mal, ni la mamá ni la hija. Les pido con todo mi cariño que me ayuden a que pare eso, que también lo ha provocado el señor, porque yo sí he sido una madre que he educado, he cuidado, me he partido el lomo por mis hijos”, expresó la cantante.

‘La Güerita Consentida’ expresó el dolor que le causan las duras reacciones en contra de su hija y nuevamente pidió un alto a las críticas.

“Ustedes me conocen desde jovencita, les pido con todo mi cariño, con todo el respeto que me merecen todos ustedes, que me ayuden con esa parte con mi hija porque duele en el alma y si son mamás me van a entender”, dijo Villarreal.

Alicia más que mostrarse molesta por las fuertes declaraciones de Melenie, ha optado una postura comprensiva, reiterando que están “estresadas” aunque la joven, de 26 años, ya no vive con ella.

En medio de su distanciamiento con Melenie se puso sobre la mesa otro conflicto legal que estaría por emprender Alicia contra su exesposo Cruz, esto luego de acusarlo de violencia doméstica, robo de pertenencias y otros abusos.

El nuevo pleito obedecería a las regalías de las canciones que produjo Cruz, pero que fueron escritas por Alicia y el porcentaje económico que generan está dirigido en su porcentaje mayor l músico.

Ante los medios de comunicación, Villarreal confirmó que se está asesorando para recuperar lo que ella considera justo.

“Claro que sí y yo se lo pago. Como productor no, (no se lo puedo quitar), pero son mis canciones y voy a recuperar mi porcentaje… por medio de la ley”, declaró la artista, de 54 años.

Por su parte, Cruz ‘N’ no se ha pronunciado ante las declaraciones de su exesposa, sólo ha usado sus redes sociales para anunciar los futuros proyectos de ‘Los Kumbia Kings’.

