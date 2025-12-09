Suscríbete
Famosos

En medio de la distancia con Melenie, Alicia Villarreal iniciará nuevo proceso legal contra su exesposo

‘La Güerita Consentida’ ya se asesora ante un nuevo pleito en contra de su ex.

Diciembre 09, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal-Cruz-Martínez.jpg

Alicia denunció a su expareja y padre de sus hijos menores por violencia familiar.

Instagram / YouTube

“Son mis canciones y voy a recuperar mi porcentaje… por medio de la ley”.

Que paren los ataques en contra de su hija, fue lo que pidió Alicia Villarreal en su más reciente presentación, esto después de que Melenie no se quedara callada y mostrara su hartazgo ante los conflictos familiares, pero particularmente por su nueva relación sentimental.

“No deja de ser una chamaca, no ha vivido como yo, que soy su madre, y los hijos van aprendiendo con la vida... van aprendiendo con lo que uno les va enseñando. Nadie está mal, ni la mamá ni la hija. Les pido con todo mi cariño que me ayuden a que pare eso, que también lo ha provocado el señor, porque yo sí he sido una madre que he educado, he cuidado, me he partido el lomo por mis hijos”, expresó la cantante.

‘La Güerita Consentida’ expresó el dolor que le causan las duras reacciones en contra de su hija y nuevamente pidió un alto a las críticas.

“Ustedes me conocen desde jovencita, les pido con todo mi cariño, con todo el respeto que me merecen todos ustedes, que me ayuden con esa parte con mi hija porque duele en el alma y si son mamás me van a entender”, dijo Villarreal.

Alicia más que mostrarse molesta por las fuertes declaraciones de Melenie, ha optado una postura comprensiva, reiterando que están “estresadas” aunque la joven, de 26 años, ya no vive con ella.

En medio de su distanciamiento con Melenie se puso sobre la mesa otro conflicto legal que estaría por emprender Alicia contra su exesposo Cruz, esto luego de acusarlo de violencia doméstica, robo de pertenencias y otros abusos.

El nuevo pleito obedecería a las regalías de las canciones que produjo Cruz, pero que fueron escritas por Alicia y el porcentaje económico que generan está dirigido en su porcentaje mayor l músico.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Lupillo Rivera publica las FOTOS nunca antes vistas de cuando recibieron los restos de Jenni
Diciembre 09, 2025
Famosos
Fátima Bosch se enojó por preguntas y abandonó entrevista en Telemundo: “Su cara cambió”
Diciembre 09, 2025
Famosos
Lalo España truena con su misterioso novio tras la muerte de su pareja anterior: “es fuerte vivir el duelo”
Diciembre 09, 2025
LUZ-RAMOS-JENNI-RIVERA.jpg
Famosos
Luz Ramos y qué otras actrices han interpretado a Jenni Rivera en la ficción; ¿Quién lo hizo mejor?
Diciembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero
la divaza
Famosos
La Divaza, en duelo: “Más que sanar, tengo que aceptar”
Diciembre 09, 2025
 · 
Grisel Vaca
Miss-Jamaica.jpg
Viral
Miss Jamaica tuvo fractura y hemorragia intracraneal, sigue en estado crítico y la enviarán a su país
Diciembre 09, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ariel-manzano-.jpg
Famosos
El dolor de perder a Eduardo Manzano, pero no el actor, sino el padre: Así se desahoga su hijo Ariel
Diciembre 08, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Ante los medios de comunicación, Villarreal confirmó que se está asesorando para recuperar lo que ella considera justo.

“Claro que sí y yo se lo pago. Como productor no, (no se lo puedo quitar), pero son mis canciones y voy a recuperar mi porcentaje… por medio de la ley”, declaró la artista, de 54 años.

Por su parte, Cruz ‘N’ no se ha pronunciado ante las declaraciones de su exesposa, sólo ha usado sus redes sociales para anunciar los futuros proyectos de ‘Los Kumbia Kings’.

Alicia Villarreal Cruz Martínez melenie carmona villarreal
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Cazzu
Famosos
‘Cazzu’ vivió aterradora experiencia paranormal mientras estuvo en México: “me abrieron las cortinas”
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Bu-Cuarón-Dua-Lipa.jpg
Famosos
Destrozan a hija de Alfonso Cuarón y critican que por su papá abrió show de Dua Lipa en CDMX
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
A-oscuras.jpg
Famosos
Productor de ‘A oscuras me da risa’ debe millones tras ataque de bacteria carnívora, ¡y necesita otra cirugía!
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ferdinando-valencia---embarazo.jpg
Famosos
Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman destapan el género de su bebé arcoíris y cómo se llamará
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
jenni rivera.jpg
Famosos
El libro que Jenni Rivera estaba leyendo al momento de su trágica muerte
Este 2025 se cumplen 13 años de la pérdida de la Diva de la Banda.
Diciembre 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
Pelea-carroza.jpg
Viral
Pelea campal afuera de un motel va desbloqueando personajes y hasta aparece una carroza fúnebre
En TikTok se volvió tendencia una pelea entre varios sujetos sin playera.
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Diego-Luna-Guillermo-del-Toro.jpg
Series y Cine
¡Orgullo mexicano! Diego Luna y Guillermo del Toro nominados a los Globos de Oro 2026
En la lista de aspirantes, el actor, el director y su cinta buscarán llevarse a cabo la 83ª estatuilla de los Golden Globes.
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Eduin-Caz.jpg
Famosos
Eduin Caz lanza botellazo a pantalla en pleno concierto en Colombia y luego pide perdón
En uno de sus conciertos, el cantante lleno de euforia agarró una botella y la arrojó directo a una pantalla.
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez