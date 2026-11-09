Ari Telch preocupa al publicar mensaje: “estoy secuestrado… pienso que desea ACABAR CONMIGO”

“No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica”.

El actor Ari Telch encendió las alarmas luego de publicar un inquietante mensaje en redes sociales, pues aseguró que está en peligro. El protagonista de ‘Mirada de mujer’ afirmó estar retenido en contra de su voluntad por una mujer cuya identidad desconoce.

Telch provocó preocupación y manifestó no conocer su ubicación actual, al tiempo solicitó ayuda para identificar a la mujer.

“No recuerdo cómo se llama esta mujer pero me está persiguiendo. Estoy en peligro, necesito ayuda. Apartó de mi lado a Lupita Nyong’o. No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica. Pido su ayuda, contáctenme.

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“Por el momento huí, pero no sé dónde me encuentro. Si la conocen y sabe su dirección, llamen a seguridad. Creo que aún estoy en Cuernavaca. ¿Conoces su nombre? Te suplico me lo hagas saber.

Casi no tengo comida y temo ingerirla, pienso que desea acabar conmigo.

SU NOMBRE POR FAVOR.

El mí ARI TELCH.

GRACIAS”.

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Hasta el momento no hay más mensajes ni aclaraciones.