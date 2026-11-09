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Ari Telch preocupa al publicar mensaje: “estoy secuestrado… pienso que desea ACABAR CONMIGO”

Ari asegura estar en peligro pues no sabe dónde está, también pidió ayuda y colocó la foto de la mujer implicada.

Noviembre 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ari-Telch.jpg

Ari Telch publicó un mensaje que alertó a sus seguidores, pues podría estar secuestrado.

Facebook/YouTube

“No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica”.

El actor Ari Telch encendió las alarmas luego de publicar un inquietante mensaje en redes sociales, pues aseguró que está en peligro. El protagonista de ‘Mirada de mujer’ afirmó estar retenido en contra de su voluntad por una mujer cuya identidad desconoce.

Telch provocó preocupación y manifestó no conocer su ubicación actual, al tiempo solicitó ayuda para identificar a la mujer.

“No recuerdo cómo se llama esta mujer pero me está persiguiendo. Estoy en peligro, necesito ayuda. Apartó de mi lado a Lupita Nyong’o. No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica. Pido su ayuda, contáctenme.

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“Por el momento huí, pero no sé dónde me encuentro. Si la conocen y sabe su dirección, llamen a seguridad. Creo que aún estoy en Cuernavaca. ¿Conoces su nombre? Te suplico me lo hagas saber.
Casi no tengo comida y temo ingerirla, pienso que desea acabar conmigo.

SU NOMBRE POR FAVOR.

El mí ARI TELCH.

GRACIAS”.

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Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: Ari Telch da emotiva y triste despedida a su madre

Hasta el momento no hay más mensajes ni aclaraciones.

ari telch secuestro
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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