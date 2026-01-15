Suscríbete
Ari Telch da emotiva y triste despedida a su madre

El actor confirmó el deceso en sus redes sociales.

Enero 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ari-Telch-mamá.jpg

Muere doña Raquel Benforado, madre del actor Ari Telch.

Instagram

Ari Telch confirmó el deceso de su madre, Raquel Benforado, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

El histrión no reveló las causas del fallecimiento, sin embargo, optó por una emotiva despedida aunque breve y directa. De inmediato, las muestras de solidaridad de colegas, amigos y seguidores no se hicieron esperar.

La muerte fue anunciada a través de una publicación del actor en su cuenta de Instagram en la cual Telch informó sobre la pérdida. “Te fuiste MAMÁ. DEP TOVA”.

Raquel Benforado, mamá de Ari, fue una figura poco conocida públicamente durante gran parte de su vida. Sin embargo, su nombre adquirió relevancia mediática por ser madre de dos personajes con trayectorias influyentes en campos distintos.

Además de Ari, fue madre del científico y psicofisiólogo Jacobo Grinberg, investigador reconocido por sus estudios sobre la conciencia, la neurofisiología y el chamanismo en México, cuya desaparición en 1994 continúa sin resolverse.

El propio Telch ha confirmado en distintas ocasiones que Grinberg fue su medio hermano, lo que colocó a Benforado como el vínculo directo entre el ámbito del espectáculo y el de la investigación científica. Aunque nunca buscó protagonismo, su figura ha sido mencionada recurrentemente en contextos relacionados con ambos personajes.

Descanse en paz.

ari telch
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
