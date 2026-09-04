Ari Telch tendría Parkinson; enfrentaría DELICADA CONDICIÓN al igual que su madre

Ari Telch llegó al foro de ‘Ventaneando’ para darle difusión a su obra de teatro ‘D’Mente’. Y lo que parecía una charla habitual dejó al descubierto desde el inicio que el actor podría estar enfrentando el mal de Parkinson.

Los movimientos involuntarios en las manos de Ari surgían mientras hablaba de lo complejo que fue echar a andar su monólogo en plena pandemia de coronavirus.

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El protagonista de ‘Mirada de Mujer’ lleva como bandera su puesta teatral, misma que prioriza el cuidado de la salud mental y con la que pudo comprender mejor su diagnóstico de bipolaridad.

Aunque el propio histrión no ha confirmado que padece Parkinson, de ser cierto, Ari enfrentaría esta condición a tan sólo ocho meses de la muerte de su madre, doña Raquel Benforado.

Fue el 14 de enero pasado cuando Telch despidió a su mamá, a quien sus cercanos le llamaban ‘Tova’.

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Cabe destacar que la madre Ari también habría enfrentado el diagnóstico de “Parkinson y demencia senil”. Él mismo lo contó a ‘De Primera Mano’ en mayo de 2018.