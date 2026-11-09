Fans EXIGEN NUEVO DOBLAJE de la cinta ‘Wildwood’; actores sin experiencia e influencers, la razón

“La inclusión de ‘star talents’, destacando mayormente a quienes doblaron a ‘Prue’ y ‘Brendan’, quienes afectan la inmersión y la calidad interpretativa de los personajes”.

Hace unos días, se levantó la polémica ante el estreno de la película ‘Wildwood’, pues el doblaje no gustó a los asistentes. Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez, dieron voz a los personajes centrales.

La inconformidad del público ya llegó hasta Change.org donde se recaudan firmas para solicitar a la distribuidora ‘Imagem Films’ que se haga un nuevo doblaje.

La petición que ya suma 6 mil firmas y que ha sido compartido más de 7 mil veces en diversas redes sociales, destaca la nula interpretatividad lograda por quienes dieron vida a los personajes de ‘Prue’ y ‘Brendan’ (García e Ibarreche) respectivamente.

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“Nuestra solicitud de un nuevo doblaje se basa en el siguiente punto: la inclusión de ‘star talents’, destacando mayormente a quienes doblaron a ‘Prue’ y ‘Brendan’, quienes afectan la inmersión y la calidad interpretativa de los personajes”, señalan.

Y agregaron que “creemos firmemente que una película tan importante y sobre todo que costó 16 años de trabajo merece una versión en nuestro idioma que respete el trabajo actoral original y dignifique la profesión del doblaje en nuestra región”, se lee.

Ante la polémica, los actores se pronunciaron.

“Yo soy fanática del Studio Ghibli, de toda la vida y entiendo que ‘Laika’ (estudio a cargo del filme) tiene un público muy selecto, muy precioso, que esperaron mucho la película. Y como fan de la animación puedo entenderlo, más allá de mí, creo que puedo entender que la gente cuando ama demasiado algo, es como esa suegra que dice: ‘ninguna mujer es suficiente para mi hijo’”, dijo Natalia Téllez.

Al tiempo, manifestó: “a lo mejor suena terrible, pero entiendo el amor y que ellos al final se sienten parte de eso y hubieran tomado decisiones diferentes, que no están en nuestras manos. Yo solamente me siento muy agradecida de haber estado en este proyecto. Soy muy fan de la animación, soy fan de Laika, y sí puedo decir que puse todo mi corazón en esta cabina, absolutamente todo mi corazón”.

Por su parte, Ibarreche, compartió su sentir en redes sociales:

“No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno. Más aún, para consolidarme como uno. La intención es que el resultado hable por sí mismo y que ese resultado sea bueno y esté a la altura de la película de la que parte”.

“Aquí, de acuerdo a lo que he leído y escuchado estos días, no lo estuvo. Y lamento que así haya sido.

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Las críticas más fuertes se centraron en la actriz Macarena García (quien dio vida a ‘Sasha’ en la serie ‘Timbiriche’, pues era su debut en el doblaje de películas. El público reclamó que la joven actriz “no le diera intención” al personaje y se le escuchara como “una niña fresa”.

Finalmente, compararon el doblaje original y dista mucho del trabajo de los mexicanos.