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Mario Domm EXPLOTA contra ‘Samo’ tras su ausencia en concierto de ‘Camila’: “Estoy cansado de disculparlo”

Todos estaban listos en el escenario y sorpresivamente el músico se lanzó contra su compañero.

Marzo 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Mario Domm ya no quiso mantenerse en silencio ante las cancelaciones de su compañero ‘Samo’.

Getty Images/TikTok

“Aquí estamos iluminación, video, músicos. Estamos 30, falta uno”.

El cantante Mario Domm sorprendió a todos los asistentes a su concierto de la Feria de las Fresas 2026, en Irapuato, Guanajuato, al lanzarse contra su compañero de ‘Camila’, ‘Samo’.

Éste último canceló su participación horas antes del show alegando “situaciones de las propias oficinas de Management”, sin especificar qué “por ética y confidencialidad”.

Por esta situación, antes de comenzar el concierto, Domm se tomó un momento para explicarla al público lo que ocurría, al tiempo que expresó su molestia por la ausencia de ‘Samo’.

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“Un segundo, antes de empezar este concierto… Camila somos tres, ¿correcto? La tercera persona es la segunda vez, es el segundo concierto que nos deja de plantón”, dijo Mario.

Y añadió su inconformidad, pese a los esfuerzos por convencerlo. “Yo les tengo una pregunta. Esta persona no quiso asistir al concierto, se le explicó esta mañana cuánta gente había viajado para vernos. La persona no quiere venir, yo estoy cansado de disculparlo”.

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Además, el intérprete cuestionó al público si debían continuar o no con el espectáculo. “Quiero preguntarles a ustedes, ¿debemos cancelar este concierto? Aquí estamos iluminación, video, músicos. Estamos 30, falta uno. ¿Cantamos o nos vamos a ching*r a nuestra madre? ‘Cantamos!”, expresó Domm, lo que generó una ovación por parte de los asistentes.

El episodio ocurre en medio de la gira de reencuentro de ‘Camila’, a la que ‘Samo’ volvió tras años de separación. Sin embargo, no es la primera vez que existen tensiones entre los integrantes de ‘Camila’, de hecho, en el pasado ’Samo’ se alejó de la banda por diferencias profesionales y personales, lo que derivó que abandonara a la agrupación en 2013.

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La ausencia del cantante en Irapuato se suma a otro incidente ocurrido en 2025, cuando también se ausentó de un concierto de ‘Camila’ durante las Fiestas de Octubre de Guadalajara.

camila mario domm
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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