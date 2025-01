José Eduardo Derbez se deficiente ante las críticas de ‘ser un mal padre’: ‘No me veo pasado’

El actor José Eduardo Derbez desmiente de forma categórica que haya ‘descuidado’ a su hija Tessa Derbez de 6 meses de edad y que se haya ido por varios días lejos junto a su novia Paola Dalay, madre de la pequeña, para perderse en el alcohol.

Los rumores comenzaron a circular con la aparición de varias fotos en las que supuestamente se veía a José Eduardo Derbez pasado de alcohol. Ante las imágenes, la gente en redes sociales atacó al actor y lo acusaron de ser un ‘mal padre’. Sobre este polémico tema el actor se defendió.

José Eduardo Derbez y su familia Instagram

La respuesta de José Eduardo Derbez a las críticas

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo salió en su propia defensa sobre lo que se dijo de haber dejado a su hija para irse a beber y perderse en una playa por varios días.

‘Yo nada más vi dos fotos. No me veo pasado’, comentó el actor, quien de paso aclaró que lo que sucedió fue que se fueron a la playa con toda su familia y Tessa tuvo ‘unos días difíciles por el cambio de casa y de clima. Estábamos cansando, entonces le encargamos un ratito a Tessa a mi mamá’, señaló el actor, para dejar en claro que su bebé nunca estuvo desamparada, sola o en peligro.

Según José Eduardo Derbez, un fanático que lo reconoció le pidió una foto de lejos mientras él le daba un shot de tequila. En un principio, el actor cree que el fan se quiso tomar la foto con él de lejos para hacer creer que estaba tomando con él, pero no está del todo seguro que haya sido con esa intención, desmintiendo así todos los rumores sobre donde se le tildó de ‘mal padre’.

José Eduardo Derbez no descarga una boda con Paola Dalay

‘No estamos cerrados a una boda. Pero paso a paso. De por sí todo es muy caro. Una boda es mucho, mejor un viaje. En todo caso, sería cuando Tessa esté un poco más grande’, dijo José Eduardo Derbez sobre planes de boda con la madre de su bebita.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay Instagram

‘Los regalos lo valen, pero tienes que invitar a gente que no sea coda y que tenga buen billullo’, reiteró el actor, quien no descarta una boda, pero tiene claro que de momento, esa idea no está en su agenda ni en la de su pareja.