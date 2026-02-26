Suscríbete
José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón por 5 millones de pesos tras ACUSARLO de abuso a Julián Figueroa

El cantante denunció a la viuda de su hermano por daño moral, esto después de que lo acusó de haber abusado del hijo de Maribel Guardia.

Febrero 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
José-Manuel-Figueroa-Imelda.jpg

José Manuel Figueroa ya demandó a Imelda por acusarlo de abuso sexual.

Instagram

“Por estas acusaciones, le han sido canceladas presentaciones y contrataciones de disqueras y empresas, pues su dignidad e imagen se han visto afectadas”.

Hace varios días se difundieron unos audios en los que se escucha a Imelda Tuñón asegurar que José Manuel Figueroa había cometido abuso en contra de su hermano Julián.

La viuda del hijo de Maribel Guardia indicó que “el tema de la violación es un descuido muy fuerte de ella (Maribel). Mi mamá estaba llorando conmigo… ¿Cómo es posible que una madre no haga nada?, se escucha a Imelda en los audios.

Y continúa: “Ella (la mamá de Imelda) no se llevaba tan bien con Julián porque vio muchas veces cómo me agredió, pero el otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: ‘¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’ Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: “mamá, me violaron”, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo viol* y que no haya hecho nada’”.

TE PUEDE INTERESAR: José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián

“Por no meterse en problemas con la familia se quedó callada. Y lo protege, protege al hombre que atacó a su hijo”, se escucha en otro fragmento. Aunque horas después de que se diera a conocer, Imelda aseguró que podría ser un audio producido con Inteligencia Artificial, pero Gustavo Adolfo Infante la desmintió.

Tras el escándalo que generaron las palabras de Tuñón, diversos periodistas buscaron al intérprete de ‘Expulsado del paraíso’.

Los periodistas Héctor Vargas y Ana María Alvarado conversaron con el cantante y ante ellos expresó que “está impactado con esta declaración de Imelda, obviamente dice que es completamente falso esto que asegura Imelda del abuso infantil, y que Maribel, su mamá y su hermano tuvieron una relación, tal vez no de amistad, pero sí cordial”, mencionó el conductor.

Por su parte Alvarado, añadió que “también dijo que el asunto ya está con sus abogados, entonces, que va a demandar a Imelda por estas declaraciones porque está ensuciando su nombre”.

José Manuel Figueroa le pide 5 millones por daño moral

Ahora, se da a conocer que José Manuel ya emprendió la demanda por daño moral, con un monto millonario, asegurando que las acusaciones son falsas y que afectan tanto a su dignidad como la memoria de su familia.

Según personas cercanas a Figueroa y a Tuñón, Imelda ya fue notificada de la demanda, misma en la que el cantante alega que la filtración de los audios le generó impacto mediático y negativo a su trayectoria.

Además, habría integrado como pruebas capturas de mensajes y solicitudes de entrevistas a periodistas que le cuestionaban sobre el tema.

NO TE VAYAS SIN LEER: Violeta Isfel invita a Imelda Tuñón a dejar la guerra contra Maribel y tomar TERAPIA: “Veo a un niño alienado”

“Por estas acusaciones, le han sido canceladas presentaciones y contrataciones de disqueras y empresas, pues su dignidad e imagen se han visto afectadas, y está expuesto a violencia digital y acoso mediático. José Manuel presentó los contratos cancelados por más de 5 millones de pesos”, afirma la fuente.

De acuerdo con los informes, José Manuel también habría solicitado que se investiguen las propiedades de Imelda para garantizar una posible reparación del daño, en caso de que gane la demanda, y para cubrir los gastos legales.

“(Imelda) tendría que pagar los gastos y costos de los abogados de él (...) Está metida en tremendo lío, por querer limpiar su imagen tras el video donde supuestamente se golpea, y buscar inculpar a otros para desviar la atención. Se está hundiendo solita”, concluyó el entrevistado.

josé manuel figueroa Imelda Garza Tuñón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
