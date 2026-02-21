Al interior de la nueva casa de Maribel Guardia, a donde se mudó tras la muerte de Julián Figueroa

A fines del 2025, Maribel Guardia decidió abandonar la enorme casa en la que había vivido los últimos 30 años para mudarse a un departamento.

En declaraciones publicadas por el programa Hoy en octubre del año pasado, la actriz contó que lo hizo por miedo.

“Todos sabían dónde vivía y cualquier problema que había, ahí estaban todos colgados en la reja y yo tenía que entrar en el coche acostada; ¡eso no era vida!”.

La actriz vivió esos momentos incómodos sobre todo desde la muerte de su hijo Julián, en abril de 2023. }

¿A dónde se mudó Maribel Guardia?

De modo que este año de 2026 será el primero en el que conmemorará el aniversario luctuoso del cantante en su nuevo hogar.

Igual que hacía en su anterior mansión, Maribel Guardia suele compartir algunos videos en Instagram grabados en su nuevo departamento. En particular, esta semana publicó un sketche acompañada por la comediante Bárbara Torres.

Eso permitió conocer algunos detalles del interior de su departamento ubicado, según se pudo apreciar también en los videos navideños que publicó Maribel, en un rascacielos de lujo.

El arte ocupa un lugar preponderante Instagram

Con enormes ventanales que permiten el aprovechamiento máximo de la luz natural, el departamento es amplio y esta adornado y amueblado con un estilo minimalista.

Destaca, en la sala, un cuadro con la imagen de Maribel Guardia pintada como si fuera una amazona angelical.

También ocupa un lugar importante la escultura figurativa pero geométrica que representa su cuerpo.

Ambas obras de arte se pueden apreciar en los videos del sketche con Bárbara Torres.

En otra publicación, Maribel muestra su enorme vestidor, en donde hay tres muebles donde distribuye vestidos y zapatos.

