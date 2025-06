Victoria Ruffo confesó por qué no quiere volver a Eugenio Derbez, a pesar de que ya hicieron las paces

Mientras se recupera de los problemas de salud que le causaron diversas complicaciones, Victoria Ruffo también está preparándose para la fiesta de su nieta Tessa, que está por cumplir su primer año de vida. Y además de la emoción que le da esta fecha, también la hizo pensar en las pocas ganas que tiene de cruzarse con Eugenio Derbez.

Victoria Ruffo no quiere estar cerca de Eugenio Derbez y ya contó por qué

En una reciente charla con los medios y retomada por las cámaras de “Ventaneando”, Victoria Ruffo aceptó que no quiere ver a Eugenio Derbez, pues a pesar de que están viviendo una etapa muy especial como abuelos de Tessa, a ella simplemente no le agrada pasar tiempo con él. Así que con el humor que la caracteriza, señaló que tiene esperanzas de que el comediante no pueda asistir a la fiesta de cumpleaños de la primogénita de José Eduardo Derbez.

“No, no creo, no creo. Es que la verdad no me gusta compartir con ellos, mejor que ellos compartan otro día”, dijo divertida la llamada “Queen de las telenovelas”, que nunca ha tratado de disimular que prefiere estar alejada de su expareja y su nueva familia.

Lo mismo hizo con una tajante frase en el bautizo de la niña, cuando al ser cuestionada por la presencia de los Derbez, bromeó al decir que “estuvo mejor” que no asistieran. Por lo que ha dejado más que claro que no tiene interés en propiciar una convivencia cercana, al menos no por ahora.

¿Cuándo se reconciliaron Eugenio Derbez y Victoria Ruffo? La frase con la que limaron asperezas

Fue en junio de 2024 cuando los actores volvieron a encontrarse después de todos los problemas que tuvieron por la crianza de su hijo. Todo este acercamiento precisamente fue gracias a José Eduardo Derbez, quien se convirtió en padre con el nacimiento de la pequeña Tessa, un momento que provocó que ambas familias quisieran acompañarlas en esta dicha.

Así lo compartió el productor durante una plática en “De primera mano”, donde contó que volvió a ver a su expareja en el hospital donde Paola Dalay dio a luz. Y ahí, cuando ambos conocieron a su nieta, se felicitaron mutuamente por la llegada de este nuevo miembro a su familia.

“Ella me dijo: ‘felicidades abuelo’, y yo le dije: ‘felicidades abuela’ y hasta ahí. No cruzamos muchas palabras, solo fue eso. Pero eso sí, todo fue súper cordial”, habría sido la frase que los enfrentó.