Galilea Montijo hace frente a comentarios en redes sociales: ¿Qué se hizo en la cara?

En días recientes, las redes sociales se volcaron para hablar del aspecto de Galilea Montijo. En programas de televisión también fue tema de conversación, luego de que la conductora fuera invitada a la fiesta de XV años virales por su fastuosidad y la presencia de Belinda y J Balvin.

En el programa Hoy, Galilea apareció para trabajar, y en redes sociales, al parecer editaron las fotos para exagerar su aspecto. En Multimedios, por ejemplo, comentaron que quizá no había dormido bien, y otros opinaron que debería

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre su ‘cirugía’?

Este viernes 20 de marzo, dentro del programa Hoy, Galilea Montijo decidió compartir lo que se hizo en el rostro:

“No fue como tal una cirugía. Sino que me levantaron la ceja derecha... Ojo, nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos”.

Es más, por menos de esa hinchazón, la jefa nos ha regresado”, dijo sobre las imágenes donde exageraron su aspecto, y cómo Andrea Rodríguez prioriza la salud de sus conductores.

“Cada quien, si quieres hacerte un cambiecito, de algo que te está molestando, háztelo, con profesionales. El tema es que a veces toma tiempo, va agarrando, ahí voy”.

Galilea Montijo incluso recordó que después de hacerse el procedimiento en la ceja, se encontró con la prensa y ahí no lucía hinchada. “El fin de semana me agarraron en el aeropuerto, así no me veía, el lunes en la mañana, dije ‘conforme pasan los minutos me voy inflamando’... Es una reacción que me dio”.

En efecto, cuando Galilea Montijo se encontró a la prensa en el aeropuerto, lucía como siempre...