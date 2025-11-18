Imelda Tuñón responsabiliza a Maribel Guardia por un “recuerdo traumático” de su hijo y revela algo

La viuda de Julián Figueroa revela que Maribel no le devolvió la gatita a su hijo

Imelda Tuñón, viuda del cantante Julián Figueroa, se pronunció tras la difusión de un audio privado donde su hijo, José Julián, de ocho años, expresa duras palabras hacia su abuela, la actriz Maribel Guardia.

Imelda Tuñón aseguró no tener ninguna responsabilidad en la imagen negativa que el pequeño tiene de su abuela. En medio de un sinfín de críticas que la acusan de ejercer alienación parental, aclaró: “Ese audio era completamente privado, yo no lo filtré.

“Maribel sabe cómo piensa (el niño), sabe lo que pasó y yo en ningún momento le dije que hablara mal de ella”.

La polémica se desató el pasado 11 de noviembre, cuando el programa “Venga la alegría” difundió la grabación en la que, al preguntarle Imelda si deseaba convivir con su abuela, el menor cambia drásticamente su tono y expresa comentarios negativos contra Guardia.

Imelda atribuyó el rencor del niño a los hechos ocurridos hace casi un año, cuando la artista la denunció por supuesto abandono de su hijo.

Relató el momento traumático: “Nos estaban subiendo a una camioneta, él estaba asustadísimo, yo lo llevaba en mis piernas, temblando y llorando, llegamos a la Fiscalía y nos tuvieron ahí sin comer, con frío... Él no sabía dónde estaba, se lo llevaron para hacerle unas preguntas y ya no lo volví a ver hasta que le grité, porque yo lo estaba buscando, y lloró... Entonces, él trae ese recuerdo traumático. Fue un día horrible para él, es algo que no se le hace a ningún niño y yo nunca le voy a perdonar eso a Maribel”.

Maribel Guardia e Imelda Garza Getty Images

“MARIBEL NO LE REGRESÓ SU GATITA A MI HIJO”

El niño estuvo separado de su madre por 38 días, desde el 21 de enero de 2025, y quedó bajo el resguardo de Maribel Guardia. Imelda reveló que, cuando lo recuperó, su hijo le preguntó por qué lo había abandonado: “Él no tenía idea de nada, y yo le expliqué que todos los días le había mandado mensajes, en los que le pedía llorando (a Maribel) que me dejara verlo... y no me contestó un solo mensaje. Y eso lo sabe el niño”.

Sobre este conflicto, Imelda Tuñón afirmó que ya existen procesos legales en curso: “Todo ese maltrato psicológico ya lo demandé, ella (Maribel) está demandada por violencia familiar en mi contra y en contra de mi menor hijo. Obviamente, el niño sí trae ese sentimiento de ‘esta mujer me hizo esto’. Y yo no le dije nada, en absoluto, más que eso, que sí le escribí”.

Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón Instagram

Además, agregó otro motivo de disgusto para el pequeño: Maribel Guardia no le devolvió su mascota.

“Ella, en la audiencia manifestó que sí le iba a regresar a su gatita, y al final no lo hizo, no me la mandó”.

Eso fue algo que el pequeño resintió: “Lo sintió mucho y le ha llorado bastante a la gatita porque era como su compañerita. Pero ya le dije que le iba a comprar otra gatita y me dijo que no, que no había reemplazo para su gatita”.

Finalmente, al ser cuestionada sobre las fotografías que circularon en las que aparece besando a quien sería su nueva pareja, Imelda Tuñón se negó a dar detalles, argumentando: “No quiero platicar de eso porque estoy en un tema complicado con mi exfamilia, en primer lugar porque no quiero que ellos opinen, porque no tienen por qué hacerlo, porque tienen una orden de restricción y en segundo lugar, también es parte de proteger mi vida privada y la de las otras personas; no a todo mundo le gusta la farándula”.