La exigían DEMANDA MILLONARIA e indemnización a Pablo Lyle meses antes de salir de prisión

“Y de repente no sabía y no estaba seguro si iba a compensar lo que él iba a obtener de Pablo si ganara una demanda”.

Desde 2024, la familia del fallecido Juan Ricardo Hernández había demandado a Pablo Lyle buscando una indemnización de por lo menos un millón de dólares por daños, perjuicios, gastos funerarios y una compensación para la novia del cubano.

Y aunque el actor ya ve la luz al final del camino con su posible salida de prisión el próximo mes de diciembre, esta denuncia civil por parte de los parientes de quien muriera tras un enfrentamiento con Lyle, lo tenían más que intranquilo.

Inicialmente, la defensa de Pablo expresó que esa “cifra que se ha demostrado que no tiene” el actor.

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Ahora, la periodista Tanya Charry dio a conocer en ‘El Gordo y La Flaca’ que el proceso legal civil iniciado por el hijo del difunto “fue desestimado por un juez porque las partes no se presentaron”.

Luego explicó que los demandantes tenían “mucho más de 10 meses” sin hacer nada en el caso, por lo que el abogado de Lyle solicitó a la corte que lo invalidara.

Aunque los parientes del occiso tenían dos meses para manifestar ante el magistrado las razones de su inactividad “no presentaron nada”.

La comunicadora compartió que aparentemente, a decir de una fuente extraoficial, los seres queridos de Hernández “estaban gastando demasiado” en abogados.

“Y de repente no sabía y no estaba seguro si iba a compensar lo que él iba a obtener de Pablo si ganara una demanda, porque es claro en estos momentos que él tiene seis años sin producir dinero y su familia no tiene el suficiente como para pagar esta cantidad que estaban exigiendo”, declaró.

En tanto, Pablo pudo respirar tranquilo luego de que un juez desestimara la demanda millonaria y ahora seguir pensando en que unos meses podrá volver a la libertad.

Charry recalcó que el histrión “será un hombre libre” a las 12 de la noche del próximo 29 de diciembre, es decir, en cuatro meses.

“Ahora que Pablo obtenga su libertad, deberá enfrentar otro proceso: el de deportación hacia México”, reveló la colaboradora del show.

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Finalmente puntualizó que, según sus fuentes, dicha diligencia podría iniciarse “unas semanas antes” de la fecha en la que concluye su condena, “para que no tenga más tiempo en prisión”.