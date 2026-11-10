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Alfredo Adame se casa con Benicia Zúñiga en un RITUAL ENERGÉTICO: “es la mujer busqué toda mi vida”

Adame también quiere reencontrarse con sus tres hijos tras casi una década distanciados.

Noviembre 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Alfredo Adame se casó con su pareja Benicia Zúñiga en un ritual de Feng Shui.

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“Te amo y ¿sabes qué es esto? Nuestra primera bendición”.

El actor Alfredo Adame se casó con Benicia Zúñiga mediante un ritual simbólico. La ceremonia se llevó a cabo en un espacio al aire libre donde la pareja estuvo rodeada de flores, velas, sal y piezas minerales.

Durante la unión emplearon la sal para cortar los lazos del pasado y centrar la energía en el presente. La boda mística basada en un ritual de Feng Shui fue oficiada por la periodista Matilde Obregón.

Alfredo y Benicia recibieron cuarzos con la mano mientras realizaban ejercicios de respiración para propiciar tranquilidad y equilibrio. El ritual concluyó con una lluvia de pétalos de rosa sobre ambos, concebida como representación de afecto y prosperidad para la vida en común.

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Adame y Zúñiga intercambiaron palabras de compromiso y al recibir los elementos simbólicos, el actor externó su sentir: “Te amo y ¿sabes qué es esto? Nuestra primera bendición”.

El ganador de la primera temporada de ‘La Granja VIP’ aseguró que la relación con la empresaria rompió con las dinámicas de sus vínculos anteriores. Para muestra inicial anunció que tiene la intención de restablecer la comunicación con sus tres hijos tras años de distanciamiento familiar.

Adame dijo también que al unirse a Benicia le permitió dejar atrás rencores acumulados.

“Con ella no tuve que andar haciendo el juego del conquistador, el juego del pretencioso, el juego del presumido, a ver cuánto valgo”, indicó.

Y añadió sobre los atributos de su pareja que “es culta, es preparada, tiene mundo, pero sobre todo tiene valores, principios, escrúpulos y una filosofía de vida que nunca había encontrado”.

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¿Quién es Benicia Zúñiga?

La nueva esposa de Alfredo Adame es una empresaria con trayectoria en el rubro del transporte. Es la madre de Fernando Lozada, con quien Adame convivió en ‘La Casa de los Famosos’. Fuera del reality echaron a andar proyectos de trabajo y finalmente el influencer le presentó a su mamá.

El encuentro tardó varios meses en concretarse debido a los compromisos académicos de ella en Italia. A su regreso a México, Lozada organizó una comida donde ambos dialogaron de forma extensa y descubrieron afinidades mutuas de inmediato.

alfredo adame boda Feng Shui
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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