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IMÁGENES FUERTES: Camarógrafo de Karol G se atora con dron, vuela varios metros y sufre aparatosa caída

Mientras la colombiana Karol G ofrecía uno de sus shows en Monterrey, el joven que la seguía con la cámara sufrió terrible accidente por culpa de un dron.

Noviembre 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El camarógrafo de Karol G se atoró con un dron y sufrío brutal accidente.

Instagram

Este fin de semana, la colombiana Karol G ofreció el par de conciertos que parten de su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’, en Monterrey, Nuevo León. El show ocurrió en el Estadio BBVA y todo era emoción por parte de los fans y entrega de la cantante hacia su público hasta que ocurrió un terrible accidente.

Karol G entonaba la canción ‘Te llevas to’, uno de sus temas más icónicos, cuando su camarógrafo sufrió un terrible accidente por culpa de un dron.

El joven seguía a la intérprete arriba del escenario para transmitir las imágenes en las pantallas cuando su mochila se atoró con el dron y la hizo volar y luego caer varios metros.

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En las imágenes se aprecia cómo la parte inferior del dron se engancha de forma accidental a la mochila de la joven para zafarse después dejando que la camarógrafa cayera al vacío.

Cabe recordar que la colombiana no se percató del incidente, por lo que continuó con su presentación.

Aunque no se conocieron más detalles, luego de varias horas se identificó al camarógrafo como Zoe Lubeck y se supo que regresó a Los Ángeles, California.

El propio Zoe compartió en sus historias de Instagram que sufrió cuatro fracturas en diferentes partes del cuerpo. Además, reveló que requiere una intervención quirúrgica.

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Finalmente, aseveró que se siente afortunado y agradecido por las muestras de cariño y los mensajes que apoyo que recibió tras el accidente.

Karol G monterrey
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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