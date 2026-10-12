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Se casó ‘La Bea’ y hubo REUNIÓN DE ‘La Granja VIP’… hasta llegó ‘El Tío Pepe’

La exgranjera ‘La Bea’ y su pareja se casaron en Teotihuacán y varios de sus compañeros de reality acudieron a la boda.

Octubre 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La comediante ‘La Bea’ se casó este fin de semana en Teotihuacán.

Instagram

“Pásele al bodorrio. Bea & Isra. 10/10/26”.

El pasado sábado la exintegrante de ‘La Granja VIP’, conocida como ‘La Bea’, se casó con su novio ‘Isra Punk’, luego de más de 15 años de relación. La pareja celebró su boda en Teotihuacán, cerca de la zona arqueológica.

Familiares, amigos y algunas caras conocidas de la televisión y el standup llegaron y sin querer la fiesta también se convirtió en una pequeña reunión de ‘La Granja VIP’

Entre los invitados a la boda de la también standupera estuvieron César Doroteo (Teo), Kike Mayagoitia y su esposa Cynthia De la Vega, además del entrañable ‘Tío Pepe’.

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Del mundo del standup y el entretenimiento acudieron Ana Julia ‘Yeye’, Paty Bacelis, Ricardo Peralta (Pepe), Mannu Na, ‘Xanic’, ‘Ray Contreras’, ‘Chaparro Salazar’, ‘Raúl G. Meneses y Fran Hevia.

No se pudo confirmar si Alberto del Río ‘El Patrón’ o Kim Shantal asistieron a la boda, pese a la amistad que formaron con ‘La Bea’ durante el reality y a que la comediante había confirmado con antelación que el luchador sería quien entregaría los anillos.

Según las imágenes compartidas por los novios y sus invitados, la ceremonia se realizó en el Club Campestre Teotihuacán.

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Además, uno de los detalles que más llamó la atención fue el letrero de bienvenida, inspirado en los anuncios tradicionales de los mercados: “Pásele al bodorrio. Bea & Isra. 10/10/26”.

La Bea boda La Granja VIP
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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