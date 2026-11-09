¿Ana Silvia Garza delicada de salud?; “SE CAYÓ el pulmón derecho”, reveló su médico

“No es posible que yo esté viva, porque estaba yo en 40 kilos, se cayó el pulmón derecho, neumotórax instantáneo…”.

El pasado 6 de noviembre, Diego Schoening compartió a través de sus redes sociales que buscaban donadores de sangre para la actriz Ana Silvia Garza, madre de la también exTimbiriche, Mariana Garza.

Casi nada se sabe sobre actual estado de salud, sólo que podría tener alguna enfermedad respiratoria, pues está hospitalizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Ni Garza ni ningún otro familiar cercano ha hablado de la salud de Ana Silvia, sin embargo, el año pasado, la propia actriz reveló que se le “cayó un pulmón”, y que los médicos no podían explicarse cómo es que siguiera con vida.

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En una entrevista para ‘De Primera Mano’, Garza indicó que sus pulmones se habían visto afectados luego del fallecimiento de casi toda su familia (padre, madre y hermanos). Y al verse en esa fragilidad decidió buscar la verdadera causa de su padecimiento e investigando se topó con que, cuando los pulmones se ven afectados se debe a que “hay una tristeza profunda”.

“Es muy complicado, a mí me gusta siempre buscar la verdadera causa para sanar de raíz. Los pulmones es cuando hay una tristeza profunda que como tú comprenderás es muy comprensible. Ahora sé que ellos están liberados en la luz…” dijo Ana Sylvia.

Al tiempo, añadió: “Sí agradezco al doctor que me atendió en el hospital de la ANDA, pero sigue diciendo que no es posible que yo esté viva, porque estaba yo en 40 kilos, se cayó el pulmón derecho, neumotórax instantáneo, entonces él me dio de alta porque ya subí 20 kilotes, cosa que nunca, no me queda la ropa, nunca había subido, bueno, cuando me embaracé de los dos hijos”, destacó.

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A un año de sus dichos, se le ha observado en últimas imágenes usando oxígeno suplementario, aunque nada más se sabe de la salud de la actriz de 74 años.