Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Caso Vadhir ’N’: Fiscalía de la CDMX suspende a MP señalada por vender expediente

Agente del Ministerio Público habría vendido información confidencial del expediente del actor a su abogado para que lo defienda.

Noviembre 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Vadhir-Derbez.jpg

La agente del MP Carla Rodríguez Saldaña habría vendido el expediente del actor.

Instagram/Carlos Jiménez

El caso de Vadhir ’N’ ha dado un giro luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJCDMX) suspendió a una agente del Ministerio Público, señalada por vender presuntamente el expediente del actor.

La funcionaria fue identificada como Carla Rodríguez Saldaña y se desempeñaba en el área de Delitos Sexuales. Actualmente permanece suspendida de sus funciones.

TE RECOMENDAMOS: José Eduardo SE LANZA contra Luisa Fernanda por vincularlo en denuncia de Vadhir ’N’: “Que se regrese a cantar”

Según el comunicador Carlos Jiménez, las autoridades buscan separarla definitivamente de la institución y determinar si incurrió en los delitos que se le atañen.

El hecho que más llama la atención es que la presunta entrega de la documentación confidencial del caso de Vadhir ’N’ lo habría beneficiado directamente, pues al conocer la demanda previamente pudo solicitar un amparo. Hasta el momento no existe información que confirme que el hijo de Eugenio Derbez pagó para obtener su expediente.

Más de Inés Gómez Mont
Ventaneando.jpg
Famosos
‘Ventaneando’ SE DESLINDA de Inés Gómez Mont y usuarios les recuerdan que tenían comunicación con ella
En medio de la polémica los conductores buscaron que no se les relacione con Inés, pero las redes sociales no les perdonan que antes alardeaban de hablan con ella.
Noviembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Inés Gómez Mont SERÁ DETENIDA en cuanto pise México si EE.UU. la deporta; tiene 3 órdenes de aprehensión
Noviembre 03, 2026
Famosos
Tras arresto de Inés Gómez Mont, ¿qué pasará CON SUS 6 HIJOS? Esto se sabe
Noviembre 02, 2026
Famosos
Michelle Rubalcava duda que la detención de Inés Gómez Mont sea REAL: “Nos quieren dar atole con el dedo”
Noviembre 01, 2026
Famosos
La época en la que Inés Gómez Mont sufrió por falta de dinero y con sus hijos enfermos: “Lloré como mártir”
Octubre 31, 2026
inés gomez mont (1).jpg
Famosos
Detención de Inés Gómez Mont reaviva viejas listas de sus lujos: bolsas y brazaletes millonarios
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
inés gomez mont.jpg
Famosos
¿Dónde anduvo y qué hizo Inés Gómez Mont durante los 5 años que estuvo prófuga?
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
inesgomezmont.jpg
Famosos
Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, Florida
Octubre 30, 2026
 · 
TVyNovelas
ines gomez mont victor manuel alvarez puga.jpg
Famosos
Inés Gómez Mont habría descubierto que su esposo la engañó: “Ya están separados”
Noviembre 05, 2026
 · 
Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: Fiscalía de la CDMX sí busca a Vadhir N por denuncia de violación y explica por qué no lo han detenido

Una de las principales interrogantes que surgieron tras conocerse esta investigación es si Vadhir ’N’ habría pagado para obtener información de su propio expediente o si la presunta operación habría sido realizada directamente con su representante legal Enrique González Casanova.

Vadhi Derbez No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Karol-G.jpg
Famosos
IMÁGENES FUERTES: Camarógrafo de Karol G se atora con dron, vuela varios metros y sufre aparatosa caída
Noviembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ana-Silvia-Garza.jpg
Famosos
¿Ana Silvia Garza delicada de salud?; “SE CAYÓ el pulmón derecho”, reveló su médico
Noviembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Dani-Flow.jpg
Famosos
¿Por qué ‘Dani Flow’ abandonó ‘La Mansión VIP’ a las 4 horas de haber ingresado? Ya hablan de MULTA MILLONARIA
Noviembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ari-Telch.jpg
Famosos
Ari Telch preocupa al publicar mensaje: “estoy secuestrado… pienso que desea ACABAR CONMIGO”
Noviembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pelicula-Wildwood.jpg
Famosos
Fans EXIGEN NUEVO DOBLAJE de la cinta ‘Wildwood’; actores sin experiencia e influencers, la razón
Ya se firma una petición donde se descalifica el trabajo de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche.
Noviembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Aylin-Mujica.jpg
Famosos
Aylín Mujica sorprende al aparecer JUNTO A SU EX para “pedir por el alma” de su hijo frente al mar
Aylín se dejó ver junto a Osamu Menéndez, con quien se le ha visto muy unida tras el fallecimiento de Mauro.
Noviembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jose-Eduardo-Derbez.jpg
Famosos
José Eduardo SE LANZA contra Luisa Fernanda por vincularlo en denuncia de Vadhir ’N’: “Que se regrese a cantar”
La conductora de ‘Chismorreo’, Luisa Fernanda, dijo que José Eduardo estaba involucrado en el caso de su hermano donde lo acusan de violación.
Noviembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alfalfa.jpg
Hollywood
‘Alfalfa’ de ‘Los Pequeños Traviesos’ PIDE AYUDA para mantener a su sexto hijo: “son tiempos difíciles”
El entrañable ‘Alfalfa’ está desesperado porque renunció al dinero y la fama y ahora no tiene cómo mantener a su familia.
Noviembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez