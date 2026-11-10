Caso Vadhir ’N’: Fiscalía de la CDMX suspende a MP señalada por vender expediente

El caso de Vadhir ’N’ ha dado un giro luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJCDMX) suspendió a una agente del Ministerio Público, señalada por vender presuntamente el expediente del actor.

La funcionaria fue identificada como Carla Rodríguez Saldaña y se desempeñaba en el área de Delitos Sexuales. Actualmente permanece suspendida de sus funciones.

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Según el comunicador Carlos Jiménez, las autoridades buscan separarla definitivamente de la institución y determinar si incurrió en los delitos que se le atañen.

VAN por MP SOSPECHOSA de VENDERLE el EXPEDIENTE de @vadhirderbez a SU ABOGADO



La @FiscaliaCDMX mantiene abierta una indagatoria en vs de

Carla Rodríguez Saldaña.

Era Ministerio Público de Delitos

Sexuales.

Actualmente está suspendida, pero ya buscan correrla de manera… pic.twitter.com/9ugJIkJ7Jy — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 9, 2026

El hecho que más llama la atención es que la presunta entrega de la documentación confidencial del caso de Vadhir ’N’ lo habría beneficiado directamente, pues al conocer la demanda previamente pudo solicitar un amparo. Hasta el momento no existe información que confirme que el hijo de Eugenio Derbez pagó para obtener su expediente.

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Una de las principales interrogantes que surgieron tras conocerse esta investigación es si Vadhir ’N’ habría pagado para obtener información de su propio expediente o si la presunta operación habría sido realizada directamente con su representante legal Enrique González Casanova.