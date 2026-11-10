Alex Kaffie enfrenta su peor dolor: Murió su mamá

No había día en que no la mencionara en sus transmisiones en vivo por YouTube, donde opina sobre lo más reciente de los espectáculos. Pero esta vez, Alex Kaffie acapara titulares porque enfrenta el peor dolor que pudo imaginar: la muerte de su ‘bonita’.

Doña Eva Cortés Roldán murió y su amado hijo lo confirmó este 9 de noviembre en un comunicado donde abre un poco su corazón:

“Para lo único que no me preparaste fue para tu muerte, mamá. Descansa en paz, mi bonita”, dice la esquela.

La mamá de Alex Kaffie nació en 1940 y murió en 2026. Vivían juntos y durante años, el comentarista compartió que se dedicaba a cuidarla. En los espacios donde ha laborado, Kaffie siempre ocurría a mencionar el amor por su madre, y los sacrificios que ella hizo para sacarlo adelante.

“Vete tranquila. No tengas pendiente de mí. Sabré cuidarme. Tu hijo”, anotó Kaffie en su cuenta de Instagram.

Cuando Alex Kaffie trabajaba en “Sale el sol”, contó en varias ocasiones que su mamá era todo para él. Le agradecía por sacarlo adelante sola, trabajando de sol a sol, y lamentaba no haberle dado más satisfacciones en la vida.