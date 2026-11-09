¿Por qué ‘Dani Flow’ abandonó ‘La Mansión VIP’ a las 4 horas de haber ingresado? Ya hablan de MULTA MILLONARIA

“Si me dieron la chance de entrar fue porque creyeron en mí y la verdad me siento muy mal de fracasar”.

Este domingo 8 de noviembre, se estrenó con bombo y platillo ‘La Mansión VIP 2’. Dentro del elenco se encontraba ‘Dani Flow’ y la noticia fue su sorpresiva salida del reality a tan sólo 4 horas del arranque.

Su inesperada salida ocurrió durante la madrugada. El llamado ‘Rey del Morbo’ se dirigió a una de las cámaras de la casa y compartió un mensaje con sus seguidores y a Roberto, conocido como ‘HotSpanish’, a quien le agradeció por haberle permitido formar parte del proyecto.

‘Dani Flow’ admitió que la experiencia resulto más compleja de lo que esperaba. Y argumentó que aunque sólo habían pasado algunas horas del inicio de ‘La Mansión VIP 2’, junto a sus compañeros ya llevaban varios días aislado antes.

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Dani Flow se despide de La Mansión VIP



Lo tienen aislado desde el miércoles y ya no aguanto el encierro.#LaMansionVIP2 pic.twitter.com/QzDpi073uc — SinFiltroX (@sinfiltr0x) November 9, 2026

“Hola gente de ‘La Mansión VIP’. Primero quiero darle las gracias a Roberto, a ‘Hot Spanish’, por haberme considerado... Me siento muy, muy avergonzado con él, con el equipo. No es el primer día, o sea, llevamos desde el miércoles aislados y eso”, dijo.

El cantante también reveló que entró al reality con la intención de dejar atrás las polémicas que lo han seguido a lo largo de su carrera y conectar con su público. No obstante, aseveró que no pudo soportar el encierro, razón por la que prefirió salir y encontrarse con sus seres queridos.

“Si me dieron la chance de entrar fue porque creyeron en mí y la verdad me siento muy mal de fracasar. Me cag* fracasar. Siempre que fracaso en silencio compongo y así, pero la verdad no me estoy sintiendo cómodo con el encierro”, declaró ante la cámara.

Oficialmente Dani Flow acaba de abandonar La Mansión VIP 😳



Morbo FLOP se va como la PEOR participación en la historia de los realities 😮‍💨#LamansionVIP2 #LaMansionVip pic.twitter.com/heeWPwA9wN — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) November 9, 2026

¿’Dani Flow’ tendrá que pagar una deuda millonaria tras abandonar ‘La Mansión VIP 2’?

En redes sociales comenzaron las especulaciones sobre si el cantante tendrá que pagar una penalización por abandonar el reality, particularmente por el incumplimiento de su estancia.

Aunque la producción de ‘La Mansión VIP 2’ no ha hecho público el contrato ni ha confirmado un procedimiento legal, al interior de los realities se suelen contemplar cláusulas estrictas de penalización en caso de abandono anticipado sin la aprobación de la producción.

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Hasta el momento, ni el equipo de ‘HotSpanish’ ni los representantes de ‘El Rey del Morbo’ han emitido un comunicado oficial detallando si se ejecutará dicha penalización o si la salida se dio bajo un acuerdo mutuo justificado por temas de salud mental.