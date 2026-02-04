Ryan Hoffman sale a defender a su hermana Ginny y termina refiriéndose a Alexa como “hija violad*”

“Te preguntaría, ¿han viola*o a ti hija? A la mía tampoco”.

Las declaraciones recientes del influencer Ryan Hoffman en lugar de ayudar a su hermana y sobrina Ginny y Alexa, dieron más herramientas a las críticas que han recibido en los últimos días.

Y es que luego del podcast que grabaron juntos, donde la actriz explicó cómo han enfrentado el caso del presunto abuso hacia Alexa, Ginny admitió cosas que desataron una ola de polémicas.

En la emisión, Ginny narró todo lo que sucedió en el caso de Héctor Parra, por lo que el youtuber, conocido como ’Rayito’, la defendió de los ataques en redes que ha recibido después de buscar a un medio antes que a la justicia.

Sin embargo, desde el principio de sus declaraciones confunde el episodio de abuso que habría vivido Alexa, con una violación, y en repetidas ocasiones se refiere a ella como “la hija violad*”.

TE RECOMENDAMOS: Jenny García hizo audiciones para bailar con Shakira: “me MALTRATÓ, no me pagó… le perdí el respeto”

En la charla que mantuvieron los hermanos, Ginny justificó que el caso lo hicieron público porque su expareja habría declarado:

“‘Que salga Alexa y que explique y que diga qué fue lo que le hice. Que salga a decirlo’, y entonces Alexa ya reventó en ese momento y me dijo ‘ok, quiere que salga a decir lo que me hizo, lo voy a salir a decir, pero se va a enterar todo el mundo. Eso es lo que quiere, eso es lo que voy a hacer porque él no se imagina que yo voy a hablar por todas las amenazas que me hizo, por todos los chantajes y por toda la manipulación’”.

Y admitió: “Cometimos un error fatal, fatal, que hoy sí lo digo y lo cometí. Puedo decir que me arrepiento, pero por algo pasan las cosas. Se publicó esto en una revista”.

Por su parte, al ser cuestionado Ryan, intentó defenderlas y les dijo a los reporteros: “Te preguntaría, ¿han viola*o a ti hija? A la mía tampoco. Yo no sabría cómo reaccionaría. Juzgarla porque reaccionó de una forma, pues sí, a lo mejor pudo haber estado mal o bien, pero ¿quién soy yo para juzgarlo si yo ni siquiera he vivido algo parecido, entonces no me atrevería a decir ‘ah, no, reaccionó mal’, pues sí, pero si tu hija te dice llorando que la violar*n, pues tú cómo reaccionarías”, dijo Hoffman insistiendo en otro delito que no le ocurrió a su sobrina.

Y agregó: “No me atrevería a juzgarla de esa manera, igual entiendo que no, nadie nos enseñó a reaccionar de alguna forma, reaccionó cómo ella creyó mejor en ese momento. Sí lo hicieron legalmente y lo hicieron público, es como si dijéramos que todos los demás casos de violaci*n de mujeres que se han hecho públicos no son válidos sólo porque son públicos. No tiene sentido, todos son válidos y cada quien lo va a comunicar como quiere”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Carlos Trejo INSULTA a Eugenio Derbez y dice que todos sus personajes no los hizo él: “no fuiste tú”

Luego, los medios le cuestionaron sobre algunos detalles que no fueron abordados en la entrevista, a lo que respondió:

“Como que está difícil preguntarle a una mamá sobre su hija violad* y que te platique todo real. Hay cosas que a lo mejor se guardan para sí mismas y hay cosas que también hasta da pena preguntar. Yo soy su hermano y qué incómodo preguntarle otro tipo de cosas”.

Finalmente, ‘Rayito’ le envió un mensaje a Parra, quien se encuentra pagando una sentencia de 12 años con 6 meses por abuso agravado.

“Lo que sea que esté viviendo, que sea el proceso más rápido posible y pues aceptación y resignación, y que el día de mañana uno cuide más sus acciones para que no se malinterpreten, si es que se malinterpretaron o no hacer cosas que dañen a otros”, concluyó.